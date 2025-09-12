Advertisement

عربي-دولي

"ستردّ ولن تسكت"... هل تستطيع إسرائيل إستهداف مصر؟

Lebanon 24
12-09-2025 | 06:28
A-
A+
Doc-P-1416031-638932809186946269.jpg
Doc-P-1416031-638932809186946269.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج أن إسرائيل "لا تجرؤ" على أن تكرر العدوان الذي شنته على قطر على أي شبر من الأراضي المصرية.
Advertisement
 
وقال فرج في تصريحات حاسمة لروسيا اليوم: "مصر لن تسكت إن قررت إسرائيل استهداف أحد من حماس على أراضيها. لن نتجه إلى الأمم المتحدة، لا، نحن مصر"، في إشارة واضحة إلى أن الرد المصري سيكون مختلفاً تماماً وحاسماً.
 
وأضاف الخبير الاستراتيجي أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة هي للاستهلاك المحلي فقط، وأن "إسرائيل وأميركا تعرفان قوة مصر جيداً، وتفهمان قدرة وكفاءة الجيش المصري".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أصبح "منهكاً" بعد عامين من خوضه "حرب عصابات" في غزة. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" مستمر في الحكومة ولن يسكت على أداء سلام
lebanon 24
12/09/2025 22:06:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ قاسم: لن نقبل بأن يكون لبنان ملحقا بإسرائيل حتى لو قتلنا ولن تستطيع إسرائيل هزيمتنا
lebanon 24
12/09/2025 22:06:59 Lebanon 24 Lebanon 24
خبراء الأمم المتحدة: على الدول أن توقف إسرائيل قبل أن تسكت جميع الصحافيين في غزة
lebanon 24
12/09/2025 22:06:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الإيرانية: احتمال اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل "وارد بقوة"
lebanon 24
12/09/2025 22:06:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

روسيا اليوم

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سمير فرج

المصرية

عرفان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:25 | 2025-09-12
14:05 | 2025-09-12
13:34 | 2025-09-12
13:20 | 2025-09-12
13:00 | 2025-09-12
12:47 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24