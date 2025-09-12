"ستردّ ولن تسكت"... هل تستطيع إسرائيل إستهداف مصر؟

أكد الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج أن "لا تجرؤ" على أن تكرر العدوان الذي شنته على قطر على أي شبر من الأراضي .

وقال فرج في تصريحات حاسمة لروسيا اليوم: "مصر لن تسكت إن قررت إسرائيل استهداف أحد من على أراضيها. لن نتجه إلى ، لا، نحن مصر"، في إشارة واضحة إلى أن الرد المصري سيكون مختلفاً تماماً وحاسماً.

وأضاف الخبير الاستراتيجي أن التصريحات الأخيرة هي للاستهلاك المحلي فقط، وأن "إسرائيل وأميركا تعرفان قوة مصر جيداً، وتفهمان قدرة وكفاءة الجيش المصري".



وأشار إلى أن الجيش أصبح "منهكاً" بعد عامين من خوضه "حرب عصابات" في غزة. (روسيا اليوم)