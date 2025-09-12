واشنطن تفرض عقوبات جديدة على الحوثيين

فرضت ، أمس الخميس، جولة جديدة من على الحوثيين في اليمن، فيما وصفته إدارة الرئيس بأنه أكبر إجراء من نوعه، تتخذه ضد الحركة المتحالفة مع .

Advertisement





وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أنها فرضت عقوبات على 32 فرداً وكياناً بالإضافة إلى 4 سفن، في محاولة لتعطيل عمليات جمع الأموال والتهريب والهجمات التي يقوم بها الحوثيون.





ومن بين الأهداف العديد من الشركات ، التي قالت وزارة الخزانة إنها ساعدت في نقل مكونات عسكرية، بالإضافة إلى شركات أخرى تساعد في ترتيب شحن سلع ذات استخدام مزدوج إلى الحوثيين.





وذكرت الوزارة أنَّ العقوبات تستهدف أيضاً مهربي وشركات الشحن المرتبطة بالحوثيين.





وردت الصينية، اليوم الجمعة، بأنها تعارض "إساءة استخدام العقوبات أحادية الجانب وتوسيع نطاق الولاية القضائية من جانب الولايات المتحدة"، وهو ما قالت إنه "ينتهك القانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية".





وعرقل الحوثيون التجارة العالمية منذ أواخر 2023، بشن مئات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على السفن في البحر الأحمر، قائلين إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل.