عربي-دولي

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على الحوثيين

Lebanon 24
12-09-2025 | 06:53
فرضت الولايات المتحدة، أمس الخميس، جولة جديدة من العقوبات على الحوثيين في اليمن، فيما وصفته إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنه أكبر إجراء من نوعه، تتخذه واشنطن ضد الحركة المتحالفة مع إيران.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أنها فرضت عقوبات على 32 فرداً وكياناً بالإضافة إلى 4 سفن، في محاولة لتعطيل عمليات جمع الأموال والتهريب والهجمات التي يقوم بها الحوثيون.


ومن بين الأهداف العديد من الشركات الصينية، التي قالت وزارة الخزانة إنها ساعدت في نقل مكونات عسكرية، بالإضافة إلى شركات أخرى تساعد في ترتيب شحن سلع ذات استخدام مزدوج إلى الحوثيين.


وذكرت الوزارة أنَّ العقوبات تستهدف أيضاً مهربي النفط وشركات الشحن المرتبطة بالحوثيين.


وردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، بأنها تعارض "إساءة استخدام العقوبات أحادية الجانب وتوسيع نطاق الولاية القضائية من جانب الولايات المتحدة"، وهو ما قالت إنه "ينتهك القانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية".

 
وعرقل الحوثيون التجارة العالمية منذ أواخر 2023، بشن مئات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على السفن في البحر الأحمر، قائلين إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل.


وكان ترامب أعلن في أيار الماضي، عن اتفاق مفاجئ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين. (24)
