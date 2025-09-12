وصف الرئيس الأميركي قاتل الناشط تشارلي كيرك بـ"الحيوان"، وقال "نأمل أن يقبضوا عليه، وأن يحصلوا عليه، ما فعله أمر مشين".

وقال عن كيرك: "كان تشارلي من أبرز المدافعين عن عدم العنف وحرية التعبير في الجامعي. كان مدافعا عن عدم العنف. هذه هي الطريقة التي أود أن أرى الناس يستجيبون بها.. تحدثت إلى إيريكا، زوجته. أجرينا حديثا طويلا، وهي محطمة". (روسيا اليوم)

