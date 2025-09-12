Advertisement

من وصف ترامب بـ"الحيوان"؟ (فيديو)

12-09-2025 | 07:14
وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب قاتل الناشط تشارلي كيرك بـ"الحيوان"، وقال "نأمل أن يقبضوا عليه، وأن يحصلوا عليه، ما فعله أمر مشين".
وقال ترامب عن كيرك: "كان تشارلي من أبرز المدافعين عن عدم العنف وحرية التعبير في الحرم الجامعي. كان مدافعا عن عدم العنف. هذه هي الطريقة التي أود أن أرى الناس يستجيبون بها.. تحدثت إلى إيريكا، زوجته. أجرينا حديثا طويلا، وهي محطمة". (روسيا اليوم)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24