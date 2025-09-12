استطلاعات إسرائيلية: الغالبية تؤيد الهجوم على الدوحة

Advertisement

(الجزيرة)

أظهرت نتائج استطلاعين للرأي نشرت اليوم الجمعة في وسائل إعلام إسرائيلية، أن أكثر من نصف الإسرائيليين يؤيدون الضربة الجوية التي شنها الجيش على ، الثلاثاء الماضي، في محاولة لاغتيال قادة حركة .بحسب استطلاع أجرته القناة الـ12 ، فإن 55% من المستطلعين اعتبروا أنه كان ينبغي مهاجمة قيادة حماس في الدوحة، مقابل 28% عارضوا ذلك، فيما قال 17% إنهم لا يعرفون. وأشار 49% إلى أن العملية قد تضر بمحادثات صفقة التبادل، بينما رأى 33% أنها لن تؤثر سلباً.وفي استطلاع آخر أجرته صحيفة "معاريف"، أيّد 75% من المشاركين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة. لكن الآراء انقسمت حول توقيته: 49% أيدوه بشكل مطلق، 26% أيدوه لكن اعتبروا التوقيت غير مناسب، 11% عارضوه تماماً، بينما أجاب 14% بـ"لا أعرف".وبحسب نفسه، يرى 38% من الإسرائيليين أن العملية تضر بفرص التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى، في حين يعتقد 37% أنها قد تساعد، و25% لم يحسموا موقفهم.أما على الصعيد السياسي الداخلي، فأظهر الاستطلاع أنه لو جرت انتخابات اليوم ، فإن معسكر رئيس الوزراء سيحصد 50 مقعداً في الكنيست، مقابل 60 مقعداً للمعارضة.الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، الذي أسفر عن مقتل مدير مكتب خليل الحية ونجله وثلاثة مرافقين، جاء رغم أن قطر تؤدي دور الوسيط في مفاوضات غير مباشرة بين وحماس، بمشاركة مصر والولايات المتحدة. وقد أدانت الدوحة العملية ووصفتها بـ"إرهاب دولة"، مؤكدة احتفاظها بحق الرد.