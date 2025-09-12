29
بيروت
26
طرابلس
26
صور
26
جبيل
26
صيدا
27
جونية
24
النبطية
22
زحلة
22
بعلبك
14
بشري
22
بيت الدين
20
كفردبيان
عربي-دولي
ترامب أعلنها: قبضنا على المشتبه به في قتل تشارلي كيرك
Lebanon 24
12-09-2025
|
08:17
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الجمعة، أن
مكتب التحقيقات الفيدرالي
نجح في القبض على المشتبه به في قتل الناشط اليميني تشارلي كيرك.
وفي وقت سابق، دعا
ترامب
أنصاره إلى الردّ بطريقة "لا عنفية" على اغتيال حليفه الوثيق المؤثر المحافظ تشارلي كيرك الذي قُتل بالرصاص خلال فعالية جامعية.(سكاي نيوز عربية)
