Advertisement

عربي-دولي

ترامب أعلنها: قبضنا على المشتبه به في قتل تشارلي كيرك

Lebanon 24
12-09-2025 | 08:17
A-
A+
Doc-P-1416075-638932875907394584.jpg
Doc-P-1416075-638932875907394584.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي نجح في القبض على المشتبه به في قتل الناشط اليميني تشارلي كيرك. 
Advertisement
 
وفي وقت سابق، دعا ترامب أنصاره إلى الردّ بطريقة "لا عنفية" على اغتيال حليفه الوثيق المؤثر المحافظ تشارلي كيرك الذي قُتل بالرصاص خلال فعالية جامعية.(سكاي نيوز عربية)  
مواضيع ذات صلة
القبض على المشتبه به في حادثة وفاة تشارلي كيرك
lebanon 24
12/09/2025 22:07:53 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم ولاية يوتا : المشتبه به في إطلاق النار على تشارلي كيرك تم اعتقاله
lebanon 24
12/09/2025 22:07:53 Lebanon 24 Lebanon 24
كاميرا ترصد ملامح المشتبه به في اغتيال تشارلي كيرك (صور)
lebanon 24
12/09/2025 22:07:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: قبضنا على قاتل تشارلي كيرك
lebanon 24
12/09/2025 22:07:53 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب التحقيقات الفيدرالي

مكتب التحقيقات

دونالد ترامب

مكتب التحقيق

سكاي نيوز

الفيدرالي

سكاي نيو

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:25 | 2025-09-12
14:05 | 2025-09-12
13:34 | 2025-09-12
13:20 | 2025-09-12
13:00 | 2025-09-12
12:47 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24