ترامب أعلنها: قبضنا على المشتبه به في قتل تشارلي كيرك

أعلن الرئيس الأميركي ، الجمعة، أن نجح في القبض على المشتبه به في قتل الناشط اليميني تشارلي كيرك.

وفي وقت سابق، دعا أنصاره إلى الردّ بطريقة "لا عنفية" على اغتيال حليفه الوثيق المؤثر المحافظ تشارلي كيرك الذي قُتل بالرصاص خلال فعالية جامعية.(سكاي نيوز عربية)