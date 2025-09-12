وفاة إمام مسجد في العراق... تعرّض للإعتداء والإحتجاز!

توفي الشيخ القرغولي، إمام وخطيب كريم الناصر في منطقة في ، بعدما تعرّض لاعتداء داخل الجامع قبيل إلقاء الخطبة.

Advertisement

وقال المجمع الفقهي ، إنّ القرغولي تعرّض للدفع والاحتجاز، قبل أن يُنقل وهو في حالة إغماء إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. (ارم نيوز)