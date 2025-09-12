Advertisement

وفاة إمام مسجد في العراق... تعرّض للإعتداء والإحتجاز!

Lebanon 24
12-09-2025 | 10:09
Doc-P-1416111-638932939715101469.jpg
Doc-P-1416111-638932939715101469.jpg photos 0
توفي الشيخ عبد الستار القرغولي، إمام وخطيب جامع كريم الناصر في منطقة الدورة في بغداد، بعدما تعرّض لاعتداء داخل الجامع قبيل إلقاء الخطبة.
وقال المجمع الفقهي العراقي، إنّ القرغولي تعرّض للدفع والاحتجاز، قبل أن يُنقل وهو في حالة إغماء إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. (ارم نيوز)
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24