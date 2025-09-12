Advertisement

من الأمم المتّحدة.. التصويت لصالح مشروع قرار يُؤيّد إعلان نيويورك بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

Lebanon 24
12-09-2025 | 10:47
صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبيّة الساحقة، لصالح مشروع قرار يُؤيّد إعلان نيويورك بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ويُندّد الإعلان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة  بهجمات 7 تشرين الأوّل 2023، ويُطالب بإنهاء حرب غزة فوراً.
 
 
كذلك، يُندّد الإعلان بالهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة والبنية التحتية المدنية والحصار والتجويع.
 
 
وفي أوّل تعليق أميركيّ على قرار الجمعيّة العامة، أبدت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة معارضتها للمساعي الدولية المتعلقة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
 
 
وأضافت أنّ "مساعي إقامة الدولة الفلسطينية سيكون لها تبعات وخيمة".
 
 
واعتبرت أنّ "إعلان نيويورك بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية مثال على تفكير عقيم".
 
 
 
