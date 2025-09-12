من الأمم المتّحدة.. التصويت لصالح مشروع قرار يُؤيّد إعلان نيويورك بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

صوّتت للأمم المتحدة بالأغلبيّة الساحقة، لصالح مشروع قرار يُؤيّد إعلان بشأن الاعتراف بالدولة .

Advertisement

ويُندّد الإعلان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بهجمات 7 تشرين الأوّل 2023، ويُطالب بإنهاء حرب غزة فوراً.

كذلك، يُندّد الإعلان بالهجمات على المدنيين في غزة والبنية التحتية المدنية والحصار والتجويع.

وفي أوّل تعليق أميركيّ على قرار الجمعيّة العامة، أبدت المندوبة الأميركية لدى معارضتها للمساعي الدولية المتعلقة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضافت أنّ "مساعي إقامة سيكون لها تبعات وخيمة".

واعتبرت أنّ "إعلان نيويورك بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية مثال على تفكير عقيم".