عربي-دولي

الأمم المتحدة تصوّت بأغلبية واسعة على إعلان يمهّد لحل الدولتين

Lebanon 24
12-09-2025 | 11:04
صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، بأغلبية واسعة لصالح إعلان يضع خطوات ملموسة، محددة زمنياً وغير قابلة للتراجع تمهيداً للوصول إلى حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك قبيل انعقاد قمة قادة العالم.
الإعلان، الذي جاء في سبع صفحات، هو حصيلة مؤتمر دولي عُقد في مقر الأمم المتحدة برعاية السعودية وفرنسا في تموز الماضي، وتمحور حول إيجاد مخرج للصراع المستمر منذ عقود.



وقاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا المؤتمر.



وحصل قرار يؤيد الإعلان على 142 صوتا مؤيدا و10 أصوات معارضة، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت.
