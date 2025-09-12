Advertisement

ماكرون: نرسم مع السعودية مسارا لا رجعة فيه نحو السلام في الشرق الأوسط

12-09-2025 | 11:52
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن فرنسا والسعودية يرسمان طريقاً لا رجعه فيه للسلام في الشرق الأوسط، مرحّباً باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك" الهادف إلى إحياء الزخم تجاه حل الدولتين.
وقال ماكرون على منصة إكس "بقيادة فرنسا والمملكة العربية السعودية، اعتمد 142 بلدا إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين".
