عربي-دولي

بالأسماء... هذه الدول التي امتنعت أو صوّتت ضد "حل الدولتين"

Lebanon 24
12-09-2025 | 12:07
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، "إعلان نيويورك" الهادف إلى إحياء مسار حل الدولتين في النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، مع استبعاد حركة حماس بشكل صريح.
الإعلان، الذي يمتد على 7 صفحات، هو نتاج مؤتمر دولي عُقد في مقر الأمم المتحدة في تموز الماضي بتنظيم مشترك من السعودية وفرنسا، سعياً لإيجاد مخرج للصراع المستمر منذ عقود.

 
وحظي الإعلان بتأييد 142 دولة، في مقابل معارضة 10 دول بينها إسرائيل والولايات المتحدة، بينما امتنعت 12 دولة أخرى عن التصويت.


الدول التي صوتت ضد الإعلان:

الولايات المتحدة - إسرائيل - الأرجنتين - المجر - باراغواي - ناورو - ميكرونيسيا - بالاو - بابوا غينيا الجديدة - تونغا.


أما الدول التي امتنعت عن التصويت فهي:

التشيك - الكاميرون - الكونغو الديمقراطية - الإكوادور - إثيوبيا - ألبانيا - فيجي - غواتيمالا - ساموا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - جنوب السودان.
بالأسماء... إليكم الدول التي اعترفت رسميًا بدولة فلسطين
الحكومة الفلسطينية: "حل الدولتين" يبحث الخطوات التنفيذية لإقامة دولة فلسطين (الحدث)
مسودة مؤتمر حل الدولتين: حل الدولتين هو السبيل لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين
كيف ردّت إسرائيل على قرار الأمم المتحدة بشأن "حل الدولتين"؟
