بالأسماء... هذه الدول التي امتنعت أو صوّتت ضد "حل الدولتين"

Advertisement

الإعلان، الذي يمتد على 7 صفحات، هو نتاج مؤتمر دولي عُقد في مقر في تموز الماضي بتنظيم مشترك من وفرنسا، سعياً لإيجاد مخرج للصراع المستمر منذ عقود.وحظي الإعلان بتأييد 142 دولة، في مقابل معارضة 10 دول بينها والولايات المتحدة، بينما امتنعت 12 دولة أخرى عن التصويت.- إسرائيل - الأرجنتين - المجر - باراغواي - ناورو - ميكرونيسيا - بالاو - بابوا غينيا الجديدة - تونغا.التشيك - الكاميرون - الكونغو - الإكوادور - إثيوبيا - ألبانيا - فيجي - غواتيمالا - ساموا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - جنوب السودان.