عربي-دولي

في بيان رسمي… هذا ما أعلنته "حماس" عن خليل الحية

Lebanon 24
12-09-2025 | 12:47
أعلنت حركة "حماس" اليوم الجمعة أن رئيس الحركة في غزة خليل الحية، أدى صلاة الجنازة على نجله همام في العاصمة القطرية الدوحة.
وجاء في بيان الحركة: "أدى الأخ المجاهد د. خليل الحية رئيس حركة حماس في قطاع غزة صلاة الجنازة على نجله الشهيد همام وشهداء محاولة الاغتيال الغادرة في الدوحة، وذلك بعد ترتيبات أمنية خاصة في دولة قطر".
