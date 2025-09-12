Advertisement

عربي-دولي

السودان: السعودية دعمتنا وأميركا غائبة نسبيًا

Lebanon 24
12-09-2025 | 13:20
قال رئيس وزراء السودان إن "تنسيق عسكري مدني لإخراج البلاد من النفق المظلم".
وأكد أن: "السعودية لعبت دورا هاما في دعمنا".
وأشار الى أن "دور أميركا في ملف السودان ضعيف نسبيا".
أضاف: مستمرون بتحسين العلاقة مع أميركا.
وقال "استخدمنا كل الوسائل الممكنة لفك الحصار عن الفاشر". (العربية)
 
