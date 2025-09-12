28
عربي-دولي
السودان: السعودية دعمتنا وأميركا غائبة نسبيًا
Lebanon 24
12-09-2025
|
13:20
A-
A+
قال رئيس وزراء
السودان
إن "تنسيق عسكري مدني لإخراج البلاد من النفق المظلم".
وأكد أن: "
السعودية
لعبت دورا هاما في دعمنا".
وأشار الى أن "دور أميركا في ملف السودان ضعيف نسبيا".
أضاف: مستمرون بتحسين العلاقة مع أميركا.
وقال "استخدمنا كل الوسائل الممكنة لفك الحصار عن
الفاشر
". (العربية)
