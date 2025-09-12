28
عربي-دولي
كيف ردّت إسرائيل على قرار الأمم المتحدة بشأن "حل الدولتين"؟
Lebanon 24
12-09-2025
|
13:34
عبرت
إسرائيل
، اليوم الجمعة، عن رفضها اعتماد
الجمعية العامة
للأمم المتحدة مشروع القرار الداعم لإعلان
نيويورك
بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأوضحت
وزارة الخارجية الإسرائيلية
أن "إسرائيل ترفض رفضا قاطعا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
هذا المساء
".
وأضافت: "مرة أخرى، يثبت أن الجمعية العامة عبارة عن سيرك سياسي منفصل عن الواقع: ففي العشرات من بنود الإعلان الذي أُقر في هذا القرار، لا يوجد أي ذكر لحقيقة أن
حماس
منظمة إرهابية".
وتابعت: "ولا توجد أي إشارة إلى الحقيقة البسيطة وهي أن حماس تتحمل وحدها مسؤولية استمرار الحرب من خلال رفضها إعادة الأسرى ونزع سلاحها".
وأكدت الخارجية
الإسرائيلية
أن "القرار لا يقرب من السلام، بل على العكس، يشجع حماس على مواصلة الحرب".
وفي ختام البيان، عبرت
تل أبيب
عن شكرها "لجميع الدول التي لم تمد يدها لهذا القرار المخزي في الجمعية العامة".
واعتمد "إعلان نيويورك" بأغلبية 142 صوتا، مقابل 10 أصوات ضده، مع امتناع 12 دولة عن التصويت.
