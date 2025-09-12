28
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
12
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في هذا الموعد... ترامب سيتناول العشاء مع رئيس الوزراء القطري
Lebanon 24
12-09-2025
|
15:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
البيت الأبيض
أن الرئيس الأميركي،
دونالد ترامب
، سيستضيف رئيس الوزراء
القطري
،
محمد بن
عبد الرحمن
آل ثاني، على عشاء الجمعة في منتجعه للغولف في بيدمنستر، ولاية نيوجيرزي.
Advertisement
ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، في ظل التطورات الأخيرة بعد الهجوم
الإسرائيلي
الذي استهدف مسؤولين من
حماس
في
الدوحة
.
مواضيع ذات صلة
هذا أفضل وقت لتناول العشاء
Lebanon 24
هذا أفضل وقت لتناول العشاء
13/09/2025 01:59:41
13/09/2025 01:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء القطري: لن نتهاون بشأن المساس بسيادتنا وسنتعامل بحزم مع أي اختراق أمني
Lebanon 24
رئيس الوزراء القطري: لن نتهاون بشأن المساس بسيادتنا وسنتعامل بحزم مع أي اختراق أمني
13/09/2025 01:59:41
13/09/2025 01:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس: وزير الخارجية الأميركي التقى عائلات الرهائن بواشنطن قبل لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم
Lebanon 24
أكسيوس: وزير الخارجية الأميركي التقى عائلات الرهائن بواشنطن قبل لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم
13/09/2025 01:59:41
13/09/2025 01:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: لا بديل عن تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية
Lebanon 24
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: لا بديل عن تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية
13/09/2025 01:59:41
13/09/2025 01:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
البيت الأبيض
عبد الرحمن
الإسرائيلي
إسرائيل
محمد بن
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
دعوة أوروبية لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
Lebanon 24
دعوة أوروبية لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
16:35 | 2025-09-12
12/09/2025 04:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يعلن مفاجأة: "مؤامرات إسرائيلية" لاستهداف قادة "حماس" في مصر!
Lebanon 24
تقرير يعلن مفاجأة: "مؤامرات إسرائيلية" لاستهداف قادة "حماس" في مصر!
16:30 | 2025-09-12
12/09/2025 04:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا: إرسال طائرات فرنسية إلى بولندا يزيد التوتر
Lebanon 24
روسيا: إرسال طائرات فرنسية إلى بولندا يزيد التوتر
16:12 | 2025-09-12
12/09/2025 04:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أحداث السويداء... إليكم آخر تصريح للرئيس السوري
Lebanon 24
عن أحداث السويداء... إليكم آخر تصريح للرئيس السوري
15:36 | 2025-09-12
12/09/2025 03:36:10
Lebanon 24
Lebanon 24
كان من المقرر شنّ عملية برية... معلومات جديدة عن "غارة الدوحة"
Lebanon 24
كان من المقرر شنّ عملية برية... معلومات جديدة عن "غارة الدوحة"
15:11 | 2025-09-12
12/09/2025 03:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
13:42 | 2025-09-12
12/09/2025 01:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
11:00 | 2025-09-12
12/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
13:34 | 2025-09-12
12/09/2025 01:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
08:32 | 2025-09-12
12/09/2025 08:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل غير قادرة على مُهاجمة هذه الدولة العربيّة... ما هي نقاط قوّتها؟
Lebanon 24
إسرائيل غير قادرة على مُهاجمة هذه الدولة العربيّة... ما هي نقاط قوّتها؟
07:00 | 2025-09-12
12/09/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:35 | 2025-09-12
دعوة أوروبية لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
16:30 | 2025-09-12
تقرير يعلن مفاجأة: "مؤامرات إسرائيلية" لاستهداف قادة "حماس" في مصر!
16:12 | 2025-09-12
روسيا: إرسال طائرات فرنسية إلى بولندا يزيد التوتر
15:36 | 2025-09-12
عن أحداث السويداء... إليكم آخر تصريح للرئيس السوري
15:11 | 2025-09-12
كان من المقرر شنّ عملية برية... معلومات جديدة عن "غارة الدوحة"
14:25 | 2025-09-12
تحذيرات لنتنياهو: مئات الآلاف محاصرون في غزة والعملية قد تطول
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
13/09/2025 01:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
13/09/2025 01:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
13/09/2025 01:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24