في هذا الموعد... ترامب سيتناول العشاء مع رئيس الوزراء القطري

Lebanon 24
12-09-2025 | 15:03
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيستضيف رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على عشاء الجمعة في منتجعه للغولف في بيدمنستر، ولاية نيوجيرزي.
ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، في ظل التطورات الأخيرة بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مسؤولين من حماس في الدوحة.     
