عن أحداث السويداء... إليكم آخر تصريح للرئيس السوري

Lebanon 24
12-09-2025 | 15:36
Doc-P-1416232-638933136016068188.jpg
Doc-P-1416232-638933136016068188.jpg photos 0
أكّد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، خلال لقاء مع قناة "الإخبارية السورية  أن "ما حصل في السويداء جرح يحتاج وقتاً ليلتئم، وقد شكل ردة فعل لدى بعض الأطراف هناك".
وأضاف: "جرى في السويداء خلاف بين البدو والطائفة الدرزية الكريمة وتطور، وحصلت أخطاء من جميع الأطراف، والواجب كان أن نوقف سيل الدماء، ثم شكلنا لجاناً لتقصي الحقائق ويجب محاسبة كل من أساء أو أخطأ في هذا الجانب أو تعدى على الناس".


وشدد على أن "مصلحة السويداء ومصلحة شمال شرق سوريا مع دمشق، وهذه فرصة لسوريا للملمة جراحها والانطلاق في حلة جديدة".
