عن أحداث السويداء... إليكم آخر تصريح للرئيس السوري

أكّد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية ، خلال لقاء مع قناة "الإخبارية السورية أن "ما حصل في جرح يحتاج وقتاً ليلتئم، وقد شكل ردة فعل لدى بعض الأطراف هناك".

وأضاف: "جرى في السويداء خلاف بين البدو والطائفة الدرزية الكريمة وتطور، وحصلت أخطاء من جميع الأطراف، والواجب كان أن نوقف سيل الدماء، ثم شكلنا لجاناً لتقصي الحقائق ويجب محاسبة كل من أساء أو أخطأ في هذا الجانب أو تعدى على الناس".





وشدد على أن "مصلحة السويداء ومصلحة شمال مع ، وهذه فرصة لسوريا للملمة جراحها والانطلاق في حلة جديدة".