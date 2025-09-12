Advertisement

عربي-دولي

روسيا: إرسال طائرات فرنسية إلى بولندا يزيد التوتر

Lebanon 24
12-09-2025 | 16:12
A-
A+

Doc-P-1416241-638933156379107983.jpg
Doc-P-1416241-638933156379107983.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صرحت سفارة روسيا في فرنسا أن قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال ثلاث مقاتلات من طراز رافال إلى بولندا بعد حادث الطائرات المسيرة لن يسهم في تخفيف التوتر في المنطقة.
Advertisement

وأعربت السفارة بعد استدعاء السفير أليكسي ميشكوف إلى وزارة الخارجية الفرنسية عن "قلق بالغ إزاء قرار باريس الرسمي إرسال طائرات حربية فرنسية إلى بولندا، الأمر الذي لن يسهم بأي حال في التسوية السلمية للصراع الأوكراني وتخفيف التوتر في المنطقة".

وأوضح المتحدث باسم السفارة أنه خلال الزيارة إلى كيه دورسيه (اسم موقع وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية في باريس)، رفض ميشكوف بشكل قاطع الاتهام غير المبرر الموجه لروسيا بانتهاك المجال الجوي البولندي عمدا. وشدد على أن الجانب البولندي لم يقدم أي أدلة على انتماء الطائرات المسيرة إلى القوات المسلحة الروسية. كما نوه السفير إلى أن وزارة الدفاع الروسية "أبلغت على الفور وزارة الدفاع البولندية عن استعدادها لإجراء مشاورات مشتركة لتوضيح جميع ظروف الحادث"، إلا أن وارسو تركت هذه المقترحات دون رد متجاهلة إياها. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الفرنسي: حزمة العقوبات الأوربية على روسيا ستزيد الضغط على بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
13/09/2025 01:48:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: سنرسل 4 طائرات محملة بالمساعدات إلى غزة بالتنسيق مع الأردن
lebanon 24
13/09/2025 01:48:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس: استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي
lebanon 24
13/09/2025 01:48:50 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: عملية التفاوض مع روسيا تحتاج إلى مزيد من الزخم
lebanon 24
13/09/2025 01:48:50 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الروسية

الفرنسي إيمانويل

إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي

وزارة الخارجية

وزارة الدفاع

روسيا اليوم

الفرنسية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:35 | 2025-09-12
16:30 | 2025-09-12
15:36 | 2025-09-12
15:11 | 2025-09-12
15:03 | 2025-09-12
14:25 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24