صرحت سفارة في أن قرار الرئيس إرسال ثلاث مقاتلات من طراز رافال إلى بولندا بعد حادث الطائرات المسيرة لن يسهم في تخفيف التوتر في المنطقة.وأعربت السفارة بعد استدعاء السفير أليكسي ميشكوف إلى عن "قلق بالغ إزاء قرار الرسمي إرسال طائرات حربية فرنسية إلى بولندا، الأمر الذي لن يسهم بأي حال في التسوية السلمية للصراع الأوكراني وتخفيف التوتر في المنطقة".وأوضح المتحدث باسم السفارة أنه خلال الزيارة إلى كيه دورسيه (اسم موقع وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية في باريس)، رفض ميشكوف بشكل قاطع الاتهام غير المبرر الموجه لروسيا بانتهاك المجال الجوي البولندي عمدا. وشدد على أن الجانب البولندي لم يقدم أي أدلة على انتماء الطائرات المسيرة إلى القوات المسلحة الروسية. كما نوه السفير إلى أن "أبلغت على الفور البولندية عن استعدادها لإجراء مشاورات مشتركة لتوضيح جميع ظروف الحادث"، إلا أن وارسو تركت هذه المقترحات دون رد متجاهلة إياها. (روسيا اليوم)