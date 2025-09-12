بعد هجوم إسرائيل.. قطر تؤكد: سنتخذ كافة الإجراءات لحماية أمننا

Advertisement

أعلن ووزير الخارجية القطري الشيخ عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم السبت أن الدوحة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها تجاه الهجوم الأخير، الذي استهدف قيادات في حركة بالدوحة.وأفادت الخارجية القطرية، في بيان، بأن "الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس القطري، التقى في ، اليوم، مع جي دي فانس، الصديقة، وماركو روبيو، وزير الخارجية".وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة".وأوضحت الخارجية القطرية، أن " الأميركي أكد، خلال الاجتماع، تضامنه مع دولة قطر، مشيرا إلى أن الحلول الدبلوماسية كفيلة بحل المسائل العالقة في المنطقة".كما أعرب دي فانس، وفق البيان، "عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في الوساطة ودورها الفاعل في إحلال السلام بالمنطقة، مشددا على أن دولة قطر حليف استراتيجي موثوق للولايات المتحدة".من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن "دولة قطر ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي السافر".(سكاي نيوز)