عربي-دولي

بعد هجوم إسرائيل.. قطر تؤكد: سنتخذ كافة الإجراءات لحماية أمننا

Lebanon 24
12-09-2025 | 23:11
أعلن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم السبت أن الدوحة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي الأخير، الذي استهدف قيادات في حركة حماس بالدوحة.
وأفادت الخارجية القطرية، في بيان، بأن "الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، التقى في واشنطن، اليوم، مع جي دي فانس، نائب رئيس الولايات المتحدة الصديقة، وماركو روبيو، وزير الخارجية".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة".

وأوضحت الخارجية القطرية، أن "نائب الرئيس الأميركي أكد، خلال الاجتماع، تضامنه مع دولة قطر، مشيرا إلى أن الحلول الدبلوماسية كفيلة بحل المسائل العالقة في المنطقة".

كما أعرب دي فانس، وفق البيان، "عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في الوساطة ودورها الفاعل في إحلال السلام بالمنطقة، مشددا على أن دولة قطر حليف استراتيجي موثوق للولايات المتحدة".

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن "دولة قطر ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي السافر".(سكاي نيوز)



رئيس الوزراء القطري: دولة قطر ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي
lebanon 24
13/09/2025 08:18:50 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطنة عمان: نقف مع قطر فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها
lebanon 24
13/09/2025 08:18:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب الكويت ممثلاً عن مجلس التعاون الخليجي: نساند دولة قطر في أن تحتفظ بحق الرد وبأن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية شعبها والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها
lebanon 24
13/09/2025 08:18:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي وملك الأردن: نقف إلى جانب قطر ونساندها في إجراءاتها لحماية أمنها
lebanon 24
13/09/2025 08:18:50 Lebanon 24 Lebanon 24

