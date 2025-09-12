Advertisement

عربي-دولي

دمار وخراب هائل.. صور من الفضاء تكشف كيف محت إسرائيل مساحات شاسعة من غزة

Lebanon 24
12-09-2025 | 23:12
A-
A+
Doc-P-1416292-638933410027106779.webp
Doc-P-1416292-638933410027106779.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت صور التقطت من الفضاء حجم الدمار والخراب الذي حل بمدينة غزة خلال أقل من شهر. 

فقد دمر الجيش الإسرائيلي أو ألحق أضرارا بأكثر من 1800 مبنى داخل المدينة وحولها، بعد إعلانه خططا للسيطرة على مدينة غزة شمالي القطاع، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية. 
Advertisement

وحللت الشبكة صورا التقطتها شركة "بلانيت لابس"، بين 9 آب الماضي و5 أيلول الجاري.

وكانت الحكومة الأمنية المصغرة في إسرائيل وافقت في 8 آب الماضي، على خطة لاحتلال مدينة غزة.

وقيم التحليل الدمار الذي لحق بالمباني، وقارن الصور الفضائية الحديثة بصور التقطت من نفس الزاوية والاتجاه قبل أسابيع قليلة.

وبمقارنة صور التاسع من آب والخامس من أيلول، يتضح أن المباني، ومعظمها سكنية، هدمت، علما أن معظم الدمار تركز في حي الزيتون، جنوب وسط المدينة.

وبين 9 و17 آب، محا الجيش الإسرائيلي أجزاء من حي التفاح شرق مدينة غزة، الذي كان يؤوي آلاف الفلسطينيين.
أما في جباليا شمالي المدينة، فقد دك الجيش الإسرائيلي أكثر من 750 مبنى، بحسب تحليل "سي إن إن".

وأظهر تحليل صور الأقمار الاصطناعية أن الغالبية العظمى من الدمار لم تكن نتيجة الغارات الجوية أو القتال المباشر، بل نتيجة عمليات هدم منظمة نفذها الجيش الإسرائيلي باستخدام المواد المتفجرة والجرافات والحفارات.

ورجحت الشبكة أن تكون الأرقام المقدمة أقل من الواقع، إذ إن صور الأقمار الاصطناعية لا تتيح فحص الأضرار الجانبية للمباني.(سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: حريق ضخم في عكار.. ألسنة اللهب قضت على أحد المنازل وعلى مساحات شاسعة من الأشجار
lebanon 24
13/09/2025 08:18:56 Lebanon 24 Lebanon 24
صور جوية تكشف "دمار غزة".. شاهدوها!
lebanon 24
13/09/2025 08:18:56 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة Rocket Lab تكشف عن منصتها الجديدة لإطلاق صواريخ الفضاء
lebanon 24
13/09/2025 08:18:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: نشدد على أهمية مفاعيل المبادرات الإنقاذية لتجنيب لبنان المزيد من الحروب والخراب والدمار
lebanon 24
13/09/2025 08:18:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الفلسطينيين

الإسرائيلي

في إسرائيل

سكاي نيوز

الزيتون

الغارات

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:47 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:38 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:37 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:11 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:34 | 2025-09-13
23:47 | 2025-09-12
23:38 | 2025-09-12
23:37 | 2025-09-12
23:11 | 2025-09-12
16:35 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24