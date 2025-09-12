دمار وخراب هائل.. صور من الفضاء تكشف كيف محت إسرائيل مساحات شاسعة من غزة

Advertisement

أظهرت صور التقطت من الفضاء حجم الدمار والخراب الذي حل بمدينة غزة خلال أقل من شهر.فقد دمر الجيش أو ألحق أضرارا بأكثر من 1800 مبنى داخل المدينة وحولها، بعد إعلانه خططا للسيطرة على مدينة غزة شمالي القطاع، بحسب شبكة " إن" الإخبارية الأميركية.وحللت الشبكة صورا التقطتها شركة "بلانيت لابس"، بين 9 آب الماضي و5 أيلول الجاري.وكانت الحكومة الأمنية المصغرة وافقت في 8 آب الماضي، على خطة لاحتلال مدينة غزة.وقيم التحليل الدمار الذي لحق بالمباني، وقارن الصور الفضائية الحديثة بصور التقطت من نفس الزاوية والاتجاه قبل أسابيع قليلة.وبمقارنة صور التاسع من آب والخامس من أيلول، يتضح أن المباني، ومعظمها سكنية، هدمت، علما أن معظم الدمار تركز في حي ، جنوب وسط المدينة.وبين 9 و17 آب، محا الجيش الإسرائيلي أجزاء من حي التفاح شرق مدينة غزة، الذي كان يؤوي آلاف .أما في شمالي المدينة، فقد دك الجيش الإسرائيلي أكثر من 750 مبنى، بحسب تحليل "سي إن إن".وأظهر تحليل صور الأقمار الاصطناعية أن الغالبية العظمى من الدمار لم تكن نتيجة الجوية أو القتال المباشر، بل نتيجة عمليات هدم منظمة نفذها الجيش الإسرائيلي باستخدام المواد المتفجرة والجرافات والحفارات.ورجحت الشبكة أن تكون الأرقام المقدمة أقل من الواقع، إذ إن صور الأقمار الاصطناعية لا تتيح فحص الأضرار الجانبية للمباني.(سكاي نيوز)