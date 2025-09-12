استمر لساعتين.. أجواء إيجابية خيمت على لقاء ترامب برئيس الحكومة القطرية

Advertisement

وصف قطري اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي ورئيس ، القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في نيويورك مساء أمس الجمعة بـ "اللقاء الرائع".وكتب البعثة القطرية في ، حمد المفتاح، في تغريدة على حسابه في إكس اليوم السبت، " عشاء رائع مع الرئيس. انتهى للتو!"أتى ذلك، بعدما أفاد مصدر مطلع بأن الاجتماع بين وآل ثاني استمر ساعتين وناقش عدة ملفات، وكان إيجابياً جداً.فيما حضر اللقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أيضاً، وفق ما نقلت بحسب مراسلة شبكة "NewsNation"، كيلي ماير.وكان رئيس الوزراء القطري التقى قبل ذلك، الأميركي جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيا أيضاً، فيما وصف الاجتماع بالإيجابي.أتت تلك الزيارة القطرية إلى ، بعد أيام قليلة على الغارة التي شنتها على مجمع في الدوحة، كان يضم قادة من حركة اجتمعوا لمناقشة مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في ، وتبادل الأسرى.فيما أثارت تلك الضربة على العاصمة القطرية التي تؤدي دور الوسيط في المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة، غضباً عربياً ودوليا.(العربية)