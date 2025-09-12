Advertisement

عربي-دولي

استمر لساعتين.. أجواء إيجابية خيمت على لقاء ترامب برئيس الحكومة القطرية

Lebanon 24
12-09-2025 | 23:37
A-
A+
Doc-P-1416294-638933423168629599.jpg
Doc-P-1416294-638933423168629599.jpg photos 0
وصف دبلوماسي قطري اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في نيويورك مساء أمس الجمعة بـ "اللقاء الرائع". 
وكتب نائب رئيس البعثة القطرية في واشنطن، حمد المفتاح، في تغريدة على حسابه في إكس اليوم السبت، " عشاء رائع مع الرئيس. انتهى للتو!"

أتى ذلك، بعدما أفاد مصدر مطلع بأن الاجتماع بين ترامب وآل ثاني استمر ساعتين وناقش عدة ملفات، وكان إيجابياً جداً.

فيما حضر اللقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أيضاً، وفق ما نقلت بحسب مراسلة شبكة "NewsNation"، كيلي ماير.

وكان رئيس الوزراء القطري التقى قبل ذلك، نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيا أيضاً، فيما وصف الاجتماع بالإيجابي.

أتت تلك الزيارة القطرية إلى الولايات المتحدة، بعد أيام قليلة على الغارة التي شنتها إسرائيل على مجمع في الدوحة، كان يضم قادة من حركة حماس اجتمعوا لمناقشة مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى.

فيما أثارت تلك الضربة على العاصمة القطرية التي تؤدي دور الوسيط في المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة، غضباً عربياً ودوليا.(العربية)




