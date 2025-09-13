كجزء من تحقيق فيدرالي.. جامعة كاليفورنيا تقدم معلومات عن طلاب مؤيدين للفلسطينيين

Advertisement

قالت جامعة كاليفورنيا في بيركلي، إنها قدمت معلومات عن 160 من أعضاء هيئة التدريس والطلاب إلى إدارة الرئيس كجزء من تحقيق فيدرالي في "وقائع مزعومة لمعاداة السامية"، وسط حملة حكومية أوسع نطاقا ضد المؤسسات التعليمية.وقال مكتب رئيس جامعة كاليفورنيا إن المؤسسة تخضع لإشراف الأجهزة الفيدرالية وأجهزة الولاية، وإن الجامعي مثل جامعة كاليفورنيا في بيركلي "يتلقى بشكل طلبات وثائق تتعلق بعمليات تدقيق حكومية أو مراجعات للامتثال أو تحقيقات".هدد بقطع التمويل الفيدرالي عن الجامعات بسبب الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين. وتزعم الحكومة أن الجامعات سمحت بمعاداة السامية خلال الاحتجاجات.يقول المحتجون المؤيدون للفلسطينيين، بما في ذلك بعض الجماعات اليهودية، إن الحكومة تساوي خطأً بين انتقادهم للعدوان على غزة واحتلالها للأراضي وبين معاداة السامية، وبين تأييدهم لحقوق ودعمهم للتطرف.وأثار الخبراء مخاوف تتعلق بحرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة والحرية الأكاديمية بشأن تهديدات الرئيس .