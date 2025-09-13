29
كجزء من تحقيق فيدرالي.. جامعة كاليفورنيا تقدم معلومات عن طلاب مؤيدين للفلسطينيين
Lebanon 24
13-09-2025
|
01:54
A-
A+
قالت جامعة كاليفورنيا في بيركلي، إنها قدمت معلومات عن 160 من أعضاء هيئة التدريس والطلاب إلى إدارة الرئيس
دونالد ترامب
كجزء من تحقيق فيدرالي في "وقائع مزعومة لمعاداة السامية"، وسط حملة حكومية أوسع نطاقا ضد المؤسسات التعليمية.
وقال مكتب رئيس جامعة كاليفورنيا إن المؤسسة تخضع لإشراف الأجهزة الفيدرالية وأجهزة الولاية، وإن
الحرم
الجامعي مثل جامعة كاليفورنيا في بيركلي "يتلقى بشكل
دوري
طلبات وثائق تتعلق بعمليات تدقيق حكومية أو مراجعات للامتثال أو تحقيقات".
هدد
ترامب
بقطع التمويل الفيدرالي عن الجامعات بسبب الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين. وتزعم الحكومة أن الجامعات سمحت بمعاداة السامية خلال الاحتجاجات.
يقول المحتجون المؤيدون للفلسطينيين، بما في ذلك بعض الجماعات اليهودية، إن الحكومة تساوي خطأً بين انتقادهم للعدوان
الإسرائيلي
على غزة واحتلالها للأراضي
الفلسطينية
وبين معاداة السامية، وبين تأييدهم لحقوق
الفلسطينيين
ودعمهم للتطرف.
وأثار الخبراء مخاوف تتعلق بحرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة والحرية الأكاديمية بشأن تهديدات الرئيس
الجمهوري
.
