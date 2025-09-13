في أكبر مدن نيوزيلندا.. مسيرة مؤيدة للفلسطينيين بمشاركة الالاف

Advertisement

شارك الآلاف في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في ، أكبر مدن ، اليوم السبت، فيما قال منظموها إنها أكبر مسيرة من نوعها منذ بدء الحرب على غزة.وقالت مجموعة "أوتياروا من أجل " إن نحو 50 ألف شخص شاركوا في "مسيرة من أجل الإنسانية" في وسط أوكلاند السبت. وقدرت الشرطة النيوزيلندية عدد الحضور بنحو 20 ألف شخص.وقالت آرام راتا، المتحدثة باسم المجموعة، إنها أكبر مسيرة في نيوزيلندا لدعم منذ اندلاع الصراع في غزة.وذكرت هيئة الإذاعة النيوزيلندية العامة أن الكثير من المشاركين في الاحتجاج اليوم السبت رفعوا الأعلام ولافتات كتب عليها شعارات من بينها "لا تطبيع للإبادة الجماعية".وقالت راتا إن المنظمين، بعد مسيرة أغلقت جسر ميناء سيدني الشهير في ، أرادوا إغلاق جسر رئيسي في المدينة مع مسيرة السبت، لكنهم اضطروا إلى التخلي عن تلك الخطط أمس الجمعة بسبب الرياح القوية.