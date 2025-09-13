29
عربي-دولي
في أكبر مدن نيوزيلندا.. مسيرة مؤيدة للفلسطينيين بمشاركة الالاف
Lebanon 24
13-09-2025
|
02:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
شارك الآلاف في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في
أوكلاند
، أكبر مدن
نيوزيلندا
، اليوم السبت، فيما قال منظموها إنها أكبر مسيرة من نوعها منذ بدء الحرب
الإسرائيلية
على غزة.
وقالت مجموعة "أوتياروا من أجل
فلسطين
" إن نحو 50 ألف شخص شاركوا في "مسيرة من أجل الإنسانية" في وسط أوكلاند
صباح اليوم
السبت. وقدرت الشرطة النيوزيلندية عدد الحضور بنحو 20 ألف شخص.
وقالت آرام راتا، المتحدثة باسم المجموعة، إنها أكبر مسيرة في نيوزيلندا لدعم
الفلسطينيين
منذ اندلاع الصراع في غزة.
وذكرت هيئة الإذاعة النيوزيلندية العامة أن الكثير من المشاركين في الاحتجاج اليوم السبت رفعوا الأعلام
الفلسطينية
ولافتات كتب عليها شعارات من بينها "لا تطبيع للإبادة الجماعية".
وقالت راتا إن المنظمين، بعد مسيرة أغلقت جسر ميناء سيدني الشهير في
أغسطس
، أرادوا إغلاق جسر رئيسي في المدينة مع مسيرة السبت، لكنهم اضطروا إلى التخلي عن تلك الخطط أمس الجمعة بسبب الرياح القوية.
