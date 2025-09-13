مقتل 12 جنديا باكستانيا على الحدود مع أفغانستان.. وطالبان تتبنى

Advertisement

أفاد مسؤولون في وأجهزة أمنية ان 12 جنديا باكستانيا قتلوا على الأقل اليوم السبت في كمين نصبه عناصر من حركة باكستان في البلاد على الحدود مع .وقال مسؤول باكستاني محلي "قرابة الساعة 4:00 صباحا، أطلق مهاجمون متمركزون على جانبي الطريق النار بالأسلحة الثقيلة على قافلة للجيش وحرس الحدود وقتل 12 من عناصر القوى الأمنية".وأكد مسؤول أمني في المنطقة الحصيلة مشيرا إلى أن المهاجمين وضعوا أيديهم على أسلحة الموكب.وتبنت "هجوما شديد التعقيد" سمح بـ"وضع اليد على 10 أسلحة رشاشة ومسيّرة".(العربية)