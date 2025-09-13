Advertisement

عربي-دولي

مقتل 12 جنديا باكستانيا على الحدود مع أفغانستان.. وطالبان تتبنى

Lebanon 24
13-09-2025 | 03:15
أفاد مسؤولون في الإدارة المحلية وأجهزة أمنية ان 12 جنديا باكستانيا قتلوا على الأقل اليوم السبت في كمين نصبه عناصر من حركة طالبان باكستان في شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان
وقال مسؤول باكستاني محلي "قرابة الساعة 4:00 صباحا، أطلق مهاجمون متمركزون على جانبي الطريق النار بالأسلحة الثقيلة على قافلة للجيش وحرس الحدود وقتل 12 من عناصر القوى الأمنية".

وأكد مسؤول أمني في المنطقة الحصيلة مشيرا إلى أن المهاجمين وضعوا أيديهم على أسلحة الموكب.

وتبنت حركة طالبان الباكستانية "هجوما شديد التعقيد" سمح بـ"وضع اليد على 10 أسلحة رشاشة ومسيّرة".(العربية)


