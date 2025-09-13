الجيش الإسرائيلي: نوسع الهجمات في غزة

Advertisement

وأكد المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان على إكس اليوم السبت، إن القوات "ستوسع وتيرة الهجمات في المدينة لحسم المعركة مع ".كما أضاف أنه وفقا لتقديرات الجيش فقد "انتقل أكثر من ربع مليون من السكان والمقيمين في مدينة غزة الى خارج المدينة"وحث من بقي من المتواجديدن في المدينة إلى الانتقال نحو المواصي (جنوبا) والمناطق الخالية في مخيمات الوسطى.إلى ذلك، اتهم حماس بنشر الأكاذيب لمنع المدنيين من الانتقال وترك المدينة، و "المخاطرة بحياة الناس من أجل بقائها".