عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي: نوسع الهجمات في غزة

Lebanon 24
13-09-2025 | 04:10
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي،  في بيان على إكس اليوم السبت، إن القوات الإسرائيلية "ستوسع وتيرة الهجمات في المدينة لحسم المعركة مع حماس".
كما أضاف أنه وفقا لتقديرات الجيش فقد "انتقل أكثر من ربع مليون من السكان والمقيمين في مدينة غزة الى خارج المدينة"

وحث من بقي من المتواجديدن في المدينة إلى الانتقال نحو المواصي (جنوبا) والمناطق الخالية في مخيمات الوسطى.

إلى ذلك، اتهم حماس بنشر الأكاذيب لمنع المدنيين من الانتقال وترك المدينة، و "المخاطرة بحياة الناس من أجل بقائها".
 
الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

باسم ال

الخال

حماس

