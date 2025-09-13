ماسك يصرف 500 موظف من فريق غروك بإيميل ليلي



وجاء قرار الصرف عبر بريد إلكتروني أرسل مساء أمس الجمعة، وأثار موجة من التساؤلات في " " حول خطط ماسك الحقيقية في سباق ، وفق ما أفاد موقع "بيزنس إنسايدر".



صناع "عقل غروك"

لاسيما أن فريق شرح البيانات في xAI لم يكن مجرد موظفين عاديين، بل كانوا بمثابة "المعلمين" الذين يمنحون الذكاء الاصطناعي القدرة على فهم العالم، من خلال تصنيف البيانات الخام ووضعها في سياقها.



لكن رغم هذه الموجة من التسريحات، حاولت الشركة طمأنة المراقبين عبر منشور على منصة "إكس" أكدت فيه أنها توظف في مجالات أخرى وتخطط لزيادة عدد المتخصصين في تدريب الذكاء الاصطناعي "بعشرة أضعاف".



إلا أن هذا التناقض بين خفض أكبر فريق في الشركة والحديث عن مضاعفة المتخصصين لاحقًا فتح الباب أمام تكهنات مفادها: هل يسعى ماسك لإعادة هيكلة شاملة أم لمجرد استبدال الكفاءات؟