عربي-دولي
ماسك يصرف 500 موظف من فريق غروك بإيميل ليلي
Lebanon 24
13-09-2025
|
04:14
أعلنت شركة xAI المملوكة لإيلون
ماسك
عن تسريح ما لا يقل عن 500 موظف من فريق شرح وتصنيف البيانات، وهو الفريق الأكبر داخل الشركة والمسؤول عن تدريب
روبوت
الدردشة الشهير "غروك".
وجاء قرار الصرف عبر بريد إلكتروني أرسل مساء أمس الجمعة، وأثار موجة من التساؤلات في "
وادي السيليكون
" حول خطط ماسك الحقيقية في سباق
الذكاء الاصطناعي
، وفق ما أفاد موقع "بيزنس إنسايدر".
صناع "عقل غروك"
لاسيما أن فريق شرح البيانات في xAI لم يكن مجرد موظفين عاديين، بل كانوا بمثابة "المعلمين" الذين يمنحون الذكاء الاصطناعي القدرة على فهم العالم، من خلال تصنيف البيانات الخام ووضعها في سياقها.
لذا فمع رحيلهم الجماعي، يبدو أن "غروك" خسر أكبر من يساعده على التعلم والتطور.
لكن رغم هذه الموجة من التسريحات، حاولت الشركة طمأنة المراقبين عبر منشور على منصة "إكس" أكدت فيه أنها توظف في مجالات أخرى وتخطط لزيادة عدد المتخصصين في تدريب الذكاء الاصطناعي "بعشرة أضعاف".
إلا أن هذا التناقض بين خفض أكبر فريق في الشركة والحديث عن مضاعفة المتخصصين لاحقًا فتح الباب أمام تكهنات مفادها: هل يسعى ماسك لإعادة هيكلة شاملة أم لمجرد استبدال الكفاءات؟
