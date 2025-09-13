Advertisement

نوع فلسطين 2.. الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا متعدد الرؤوس على إسرائيل

Lebanon 24
13-09-2025 | 04:45
أكد الحوثيون اليوم السبت أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية ضد إسرائيل وذلك بـ"صاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2 الانشطاري متعدد الرؤوس" استهدف عدة أهداف في يافا المحتلة.
وأشارت جماعة الحوثي إلى أن العملية حققت أهدافها بنجاح، بحسب وكالة سبأ للأنباء النسخة الحوثية.

وأضافت "أن عملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم السبت أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن خلال الليل.

وهرع سكان تل أبيب ومدن أخرى إلى الملاجئ. ولم ترد تقارير فورية عن إصابات أو أضرار كبيرة. ويأتي هذا بعد سلسلة من الهجمات الأخيرة من الطائرات المسيرة والصواريخ من اليمن.(سكاي نيوز)
 
