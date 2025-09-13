نوع فلسطين 2.. الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا متعدد الرؤوس على إسرائيل

Advertisement

أكد الحوثيون اليوم السبت أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية ضد وذلك بـ"صاروخ باليستي فرط صوتي نوع 2 الانشطاري متعدد الرؤوس" استهدف عدة أهداف في المحتلة.وأشارت جماعة إلى أن العملية حققت أهدافها بنجاح، بحسب للأنباء النسخة الحوثية.وأضافت "أن عملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها العدو بحق الأشقاء في ، وفي إطار الرد على العدوان على بلدنا".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم السبت أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن خلال الليل.وهرع سكان ومدن أخرى إلى الملاجئ. ولم ترد تقارير فورية عن إصابات أو أضرار كبيرة. ويأتي هذا بعد سلسلة من الهجمات الأخيرة من الطائرات المسيرة والصواريخ من اليمن.(سكاي نيوز)