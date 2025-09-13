Advertisement

عربي-دولي

خطوة سريّة داخل إيران.. ماذا يجري من أجل "النووي"؟

Lebanon 24
13-09-2025 | 13:00
نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتيّ تقريراً جديداً نقل فيه عن مصادر دبلوماسية أوروبية قولها إنّ خبراء من كوريا الشمالية يعملون حالياً بشكل غير معلن في إيران لتحديث أنظمة حماية المنشآت النووية.
وذكرت المصادر أنَّ "إيران تعمل الفترة الحالية على تنشيط التعاون وتبادل الخبرات في المجال النووي مع كوريا الشمالية عبر مراحل، تستهدف بالدرجة الأولى إحياء برنامجها النووي وتوفير أحدث نظم الحماية الخاصة بالدفاعات المحصنة لمواقعها النووية، من بيونغ يانغ".


وأوضحت أن "هناك خبراء وفنيين من كوريا الشمالية ومتخصصين في الأمان النووي يتواجدون حالياً في مواقع مهمة في إيران بشكل غير معلن، للقيام بتأسيس نظم حماية جديدة لمنشآت نووية في نطنز وفوردو وبوشهر وأصفهان وأراك، سواء على مستوى التحكم عن بعد أو من خلال أنفاق محصنة تتعلق بتلك المنشآت على أعماق كبيرة، لا سيما لمراكز تخصيب في مواقع بها أجهزة طرد مركزي".


وبينت المصادر أن "البعثة العلمية والفنية المعنية بذلك جاءت من كوريا الشمالية بشكل سري إلى إيران وتعمل منذ الأسبوع الأخير من آب الماضي في هذا الإطار، ومكلفة بمجموعة من المهام في صدارتها بناء أنفاق محصنة تحمل مجسات إشعاعية داخل وفي محيط منشآت نووية ومراكز تخصيب لليورانيوم؛ بهدف رفع معدلات التأمين".


وأشارت إلى أن "إيران تعمل في أكثر من سياق على تأمين منظومتها الخاصة بحماية مواقع عسكرية ونووية وأخرى تتعلق بمعامل أبحاث بعد أن كانت إجراءاتها الحمائية ضعيفة وقت حرب الـ12 يوماً، وتعرضت مواقع لضربات عنيفة من الطيران الإسرائيلي والأميركي خلال شهر حزيران الماضي".


وأضافت المصادر أن "بعثة كوريا الشمالية نقلت معها نظم حماية متطورة من الاستهدافات الجوية الدقيقة، من خلال تقديم تكنولوجيا رادارات ونظم تتبع أكثر تطوراً من مثيلتها الإيرانية والقيام بوضعها وتفعيلها في محيط منشآت نووية بجانب تدريب وتأهيل ضباط وفنيين إيرانيين على استخدام تلك النظم".


وذكرت أن "طهران طلبت على الفور من بيونغ يانغ، بعد الضربات التي وجهت لمنشآت ومفاعلات نووية بعد حرب الـ12 يوماً، إرسال بعثة للوقوف على الخسائر التي لحقت بالمواقع وأيضا وضع نظم تحصين وحماية يكون من بينها نظم تحكم عن بعد".


وأوضحت المصادر أن "من ضمن آليات عمل هذه المنظومة أن يكون لها غرفة عمليات رئيسية تحمل سبل التأمين المركزي كافة، خشية حدوث اختراقات لمواقع نووية". (إرم نيوز)
 
 

