عربي-دولي

روسيا تطلق قمرين اصطناعيين عبر صاروخ "سويوز-2.1 بي"

Lebanon 24
13-09-2025 | 06:10
نجحت القوات الفضائية الروسية في إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" من قاعدة بليسيتسك في منطقة أرخانجيلسك شمال روسيا.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نقلته وكالة سبوتنيك، أنّ الصاروخ حمل قمراً اصطناعياً مخصّصاً للوزارة، إلى جانب القمر التعليمي والبحثي "موزهاييتس-6".

وأوضح البيان أن "موزهاييتس-6" صممه أحد طلبة الأكاديمية العسكرية الفضائية أ. ف. موزهاييتس، ويُستخدم لاختبار خوارزميات الملاحة الفضائية.


وأفادت وزارة الدفاع الروسية في مايو الماضي بإطلاق صاروخ "سويوز 2.1 بي"، من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانجيلسك، حيث كان يحمل قمرا اصطناعيا عسكريا إلى مداره.
