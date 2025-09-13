مطلب إيراني لقمّة الدوحة.. ماذا جاء فيه؟

Advertisement

حذرت من خروج القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة دون نتائج عملية، وطالبت بتشكيل مركز عمليات مشترك ضد "جنون الكيان ".وقد وجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني رسالة إلى قمة الدول الإسلامية الطارئة المرتقبة في قطر في أعقاب الهجوم الإسرائيلي في الدوحة قبل أيام.وحذّر لاريجاني عبر حسابه في منصة "إكس" من "عقد اجتماع الدول الإسلامية يكون حافلا بالخطابات ومن دون نتائج عملية (مثل اجتماع مجلس الأمن).وأضاف: "مثل هذه الاجتماعات بمثابة إصدار أوامر للكيان الصهيوني بشن عدوان جديد!".وتابع لاريجاني: "على الأقل، شكلوا هيئة عمليات مشتركة ضد جنون هذا الكيان. هذا القرار يقلق سيد هذا الكيان لدرجة أنه يغير أوامره للكيان الصهيوني من أجل إحلال السلام العالمي والحصول على جائزة نوبل!".وأردف: "لم تفعلوا شیئا للمسلمين الجائعين والمظلومین، فاتخذوا على الأقل قرارا موجزا يمنع تدميركم!".وأعلن المتحدث باسم القطرية ماجد الأنصاري، اليوم السبت، أن القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة ستبحث يوم الاثنين القادم مشروع قرار حول الهجوم الإسرائيلي على قطر.