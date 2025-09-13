Advertisement

مطلب إيراني لقمّة الدوحة.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
13-09-2025 | 06:39
حذرت طهران من خروج القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة دون نتائج عملية، وطالبت بتشكيل مركز عمليات مشترك ضد "جنون الكيان الإسرائيلي".
وقد وجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني رسالة إلى قمة الدول الإسلامية الطارئة المرتقبة في قطر في أعقاب الهجوم الإسرائيلي في الدوحة قبل أيام.

وحذّر لاريجاني عبر حسابه في منصة "إكس" من "عقد اجتماع الدول الإسلامية يكون حافلا بالخطابات ومن دون نتائج عملية (مثل اجتماع مجلس الأمن).

وأضاف: "مثل هذه الاجتماعات بمثابة إصدار أوامر للكيان الصهيوني بشن عدوان جديد!".

وتابع لاريجاني: "على الأقل، شكلوا هيئة عمليات مشتركة ضد جنون هذا الكيان. هذا القرار يقلق سيد هذا الكيان لدرجة أنه يغير أوامره للكيان الصهيوني من أجل إحلال السلام العالمي والحصول على جائزة نوبل!".

وأردف: "لم تفعلوا شیئا للمسلمين الفلسطينيين الجائعين والمظلومین، فاتخذوا على الأقل قرارا موجزا يمنع تدميركم!".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم السبت، أن القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة ستبحث يوم الاثنين القادم مشروع قرار حول الهجوم الإسرائيلي على قطر.
