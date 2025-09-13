بصواريخ من البحر الأحمر"... صحيفة أميركية تكشف كيف قصفت إسرائيل الدوحة

Advertisement

كشفت ، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن الهجوم الذي استهدف قيادات من حركة في الدوحة نفذ بصواريخ بعيدة المدى أطلقت من مقاتلات "إف-15" و"إف-35" كانت تحلق فوق ، لمسافة تجاوزت 1800 كيلومتر.ووفق التقرير، تم إبلاغ الجيش الأميركي بالعملية قبل دقائق فقط، دون تفاصيل دقيقة عن الأهداف، فيما رصدت الأقمار الاصطناعية الأميركية الإطلاق في مرحلة متأخرة.وأصابت الصواريخ مبنى كانت قيادة حماس تعقد فيه اجتماعا بالعاصمة ، ما أدى إلى تدمير الطابق الأوسط وبقاء المبنى قائمًا.وأشارت الصحيفة إلى أن القياديين خليل الحية وزاهر جبارين لم يقتلا، لكنهما أُصيبا بجروح، فيما قتل عناصر أقل رتبة، بينهم نجل الحية، إضافة إلى مسؤول أمني .في المقابل، دانت قطر العملية بشدة، وصرح ورئيس الوزراء آل ثاني بأن "تجاوزت كل الحدود"، ملمحا إلى إعادة النظر في دور الدوحة كوسيط.