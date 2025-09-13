29
عربي-دولي
بصواريخ من البحر الأحمر"... صحيفة أميركية تكشف كيف قصفت إسرائيل الدوحة
Lebanon 24
13-09-2025
|
07:29
كشفت
صحيفة وول ستريت جورنال
، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن الهجوم
الإسرائيلي
الذي استهدف قيادات من حركة
حماس
في الدوحة نفذ بصواريخ بعيدة المدى أطلقت من مقاتلات "إف-15" و"إف-35" كانت تحلق فوق
البحر الأحمر
، لمسافة تجاوزت 1800 كيلومتر.
ووفق التقرير، تم إبلاغ الجيش الأميركي بالعملية قبل دقائق فقط، دون تفاصيل دقيقة عن الأهداف، فيما رصدت الأقمار الاصطناعية الأميركية الإطلاق في مرحلة متأخرة.
وأصابت الصواريخ مبنى كانت قيادة حماس تعقد فيه اجتماعا بالعاصمة
القطرية
، ما أدى إلى تدمير الطابق الأوسط وبقاء المبنى قائمًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن القياديين خليل الحية وزاهر جبارين لم يقتلا، لكنهما أُصيبا بجروح، فيما قتل عناصر أقل رتبة، بينهم نجل الحية، إضافة إلى مسؤول أمني
قطري
.
في المقابل، دانت قطر العملية بشدة، وصرح ورئيس الوزراء
وزير الخارجية
محمد بن
عبد الرحمن
آل ثاني بأن
إسرائيل
"تجاوزت كل الحدود"، ملمحا إلى إعادة النظر في دور الدوحة كوسيط.
