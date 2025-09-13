29
حماس: إسرائيل هجّرت 350 ألف مواطن من شرق غزة
Lebanon 24
13-09-2025
|
08:33
photos
قالت حركة
حماس
إن "الجيش
الإسرائيلي
هجّر قسريا 350 ألف مواطن من
شرق غزة
إلى وسطها وغربها".
وأشارت الى أن: "
إسرائيل
دمّرت 70
برجا
وبناية سكنية في غزة بشكل كامل منذ مطلع أيلول".
وتابعت: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وتهجيرا قسريا بشكل واضح وممنهج في غزة. (سكاي نيوز)
