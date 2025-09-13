Advertisement

عربي-دولي

حماس: إسرائيل هجّرت 350 ألف مواطن من شرق غزة

Lebanon 24
13-09-2025 | 08:33
قالت حركة حماس إن "الجيش الإسرائيلي هجّر قسريا 350 ألف مواطن من شرق غزة إلى وسطها وغربها".
وأشارت الى أن: "إسرائيل دمّرت 70 برجا وبناية سكنية في غزة بشكل كامل منذ مطلع أيلول".
وتابعت: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وتهجيرا قسريا بشكل واضح وممنهج في غزة. (سكاي نيوز)
