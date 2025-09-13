غزة: عدد ضحايا المجاعة يصل إلى 420 شهيداً

Advertisement

أعلنت في عن تسجيل 7 وفيات جديدة بينهم طفلان نتيجة المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال 24 ساعة الماضية وجاء في بيان أن عدد ضحايا المجاعة ارتفع إلى 420 شهيداً بينهم 145 طفلاً وأضاف البيان أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 47 قتيلاً و205 إصابات جديدة فيما بلغت حصيلة الهجمات 64803 قتلى و164264 إصابة منذ 7 تشرين الاول 2023.وبخصوص ضحايا فقد وصل إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية 5 قتلى و26 إصابة وارتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش الذين وصلوا المستشفيات إلى 2484 شهيدًا وأكثر من 18117 إصابة كما سجلت مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية 7 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفلان ليصبح العدد الإجمالي 420 منهم 145 طفلاً منذ إعلان IPC للمجاعة في غزة تم تسجيل 142 حالة وفاة بينهم 30 طفلاً.