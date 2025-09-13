Advertisement

عربي-دولي

لابيد: الحكومة الحالية دمّرت مكانة إسرائيل الدولية

Lebanon 24
13-09-2025 | 09:35
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن ما تردد بشأن مقترح مصري لإنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة الهجمات الإسرائيلية، معتبراً أن الأمر يُمثل "ضربة موجعة لاتفاقيات السلام".
وقال لابيد في تغريدة على موقع إكس، إن "التقرير المتعلق بمقترح مصر إنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة الهجمات الإسرائيلية يُمثل ضربةً موجعة لاتفاقيات السلام، والتي جاءت مباشرةً بعد الضربة الموجعة لاتفاقيات إبراهيم، والتي جاءت مباشرةً بعد تصويت الأغلبية الساحقة من الدول الحليفة لإسرائيل لصالح إقامة دولة فلسطينية".

وأضاف لابيد: "لقد زعزعت هذه الحكومة مكانتنا الدولية. مزيجٌ قاتل من اللامسؤولية والهواة والغطرسة يُمزقنا في العالم. يجب استبدالهم قبل فوات الأوان".

سبق للابيد أن اتهم الحكومة الحالية بأنها أضاعت دعم أبرز الحلفاء الدوليين لإسرائيل، وذلك عقب الهجوم الأشد دموية في تاريخ الدولة العبرية، في ظل استمرار احتجاز رهائن داخل قطاع غزة. واعتبر أن هذا الواقع يشكل "فشلا ذريعا" على الصعيدين الأمني والدبلوماسي. (سكاي نيوز)
