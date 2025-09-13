Advertisement

عربي-دولي

بعد فحوصات روتينية... الرئيس الفلسطيني غادر المستشفى

Lebanon 24
13-09-2025 | 10:36
A-
A+
Doc-P-1416512-638933821604333600.png
Doc-P-1416512-638933821604333600.png photos 0
غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت "مستشفى الأردن" في عمّان، عقب خضوعه لفحوصات طبية دورية أظهرت نتائج جيدة.
وكان عباس، البالغ من العمر 89 عامًا، قد أجرى الفحوصات في العاصمة الأردنية، حيث أكد الأطباء أن وضعه الصحي جيد.
 

يُذكر أن عباس يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية منذ كانون الثاني 2005.
