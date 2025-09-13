بعد فحوصات روتينية... الرئيس الفلسطيني غادر المستشفى

Advertisement

غادر الرئيس الفلسطيني اليوم السبت " " في عمّان، عقب خضوعه لفحوصات طبية دورية أظهرت نتائج جيدة.وكان عباس، البالغ من العمر 89 عامًا، قد أجرى الفحوصات في العاصمة ، حيث أكد الأطباء أن وضعه الصحي جيد.يُذكر أن عباس يتولى رئاسة منذ كانون الثاني 2005.