مُجددًا.. نتنياهو يهدّد قادة "حماس" في قطر
Lebanon 24
13-09-2025
|
15:05
أعلن
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
أن قادة حركة "
حماس
" يمثلون "العقبة الرئيسية" أمام السلام وأن التخلص منهم سيؤدي إلى إنهاء الحرب في
قطاع غزة
.
وكتب
نتنياهو
في منشور على موقع "إكس"، يوم السبت: "قادة "إرهابيي" "حماس" الذين يعيشون في قطر لا يهتمون بالسكان في غزة".
وتابع: "إنهم عرقلوا جميع المحاولات لتحقيق وقف إطلاق النار من أجل إطالة أمد الحرب إلى ما لا نهاية له. والتخلص منهم سيزيل العقبة الرئيسية أمام الإفراج عن جميع رهائننا وإنهاء الحرب". (روسيا اليوم)
