رومانيا تعترض مسيّرة روسية.. وترسل مقاتلات إف-16 قرب الحدود الأوكرانية

أعلنت أنها أرسلت طائرتين مقاتلتين من طراز "إف-16" السبت، بعدما اخترقت طائرة مسيّرة المجال الجوي للبلاد خلال هجوم روسي استهدف البنية التحتية قرب الحدود.وأوضحت الوزارة في بيان أنها حثّت سكان مقاطعة تولسيا جنوب شرقي البلاد، قرب والحدود الأوكرانية، على الاحتماء فورًا، مشيرة إلى أن المقاتلتين تتبعتا الطائرة المسيّرة حتى اختفت عن الرادار على بعد 20 كيلومترًا جنوب غربي قرية "تشيليا ".وأكدت أن المسيّرة "لم تحلق فوق مناطق مأهولة بالسكان، ولم تشكّل خطرًا مباشرًا عليهم"، لكنها شددت على جاهزية الجيش للتعامل مع أي خرق مشابه.