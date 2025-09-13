Advertisement

عربي-دولي

رومانيا تعترض مسيّرة روسية.. وترسل مقاتلات إف-16 قرب الحدود الأوكرانية

Lebanon 24
13-09-2025 | 16:02
A-
A+
Doc-P-1416569-638934014437198679.png
Doc-P-1416569-638934014437198679.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أنها أرسلت طائرتين مقاتلتين من طراز "إف-16" السبت، بعدما اخترقت طائرة مسيّرة المجال الجوي للبلاد خلال هجوم روسي استهدف البنية التحتية الأوكرانية قرب الحدود.
Advertisement

وأوضحت الوزارة في بيان أنها حثّت سكان مقاطعة تولسيا جنوب شرقي البلاد، قرب نهر الدانوب والحدود الأوكرانية، على الاحتماء فورًا، مشيرة إلى أن المقاتلتين تتبعتا الطائرة المسيّرة حتى اختفت عن الرادار على بعد 20 كيلومترًا جنوب غربي قرية "تشيليا فيشي".

وأكدت وزارة الدفاع أن المسيّرة "لم تحلق فوق مناطق مأهولة بالسكان، ولم تشكّل خطرًا مباشرًا عليهم"، لكنها شددت على جاهزية الجيش للتعامل مع أي خرق مشابه.

 
مواضيع ذات صلة
الدفاع الروسية: اعترضنا 16 مسيّرة أوكرانية فوق منطقتي بيلغورود وبريانسك خلال الساعات الماضية
lebanon 24
14/09/2025 05:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الدفاعات الجوية تحاول اعتراض مسيّرة قرب الحدود مع مصر
lebanon 24
14/09/2025 05:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تعترض وتدمر 24 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل
lebanon 24
14/09/2025 05:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تعترض وتدمر 74 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
lebanon 24
14/09/2025 05:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الرومانية

وزارة الدفاع

نهر الدانوب

الروماني

جنوب غرب

جنوب شرق

الدانوب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:48 | 2025-09-13
16:00 | 2025-09-13
15:05 | 2025-09-13
13:57 | 2025-09-13
13:00 | 2025-09-13
12:00 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24