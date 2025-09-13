شرق أوروبا في حالة استنفار.. رومانيا وبولندا تواجهان اختراقات بطائرات مسيّرة روسية

Advertisement

في تصعيد جديد شرق ، أعلنت الرومانية أن طائرة مسيّرة روسية اخترقت مجالها الجوي أثناء هجوم على منشآت في المجاورة، وذلك بعد أيام من إعلان بولندا اختراقًا مماثلًا.وقالت الوزارة في بيان إن مقاتلتين من طراز إف-16 أُقلعتا مساء السبت لمراقبة الوضع، حيث رُصدت مسيّرة في المجال الجوي الوطني وتُعقبت حتى اختفت عن الرادار قرب قرية تشيليا فيتشي، مؤكدة أنها لم تحلق فوق مناطق مأهولة ولم تشكل تهديدًا وشيكًا للسكان، فيما استُنفرت فرق البحث عن حطام محتمل للطائرة.وجاء هذا التطور بعدما أحصت بولندا 19 انتهاكًا لمجالها الجوي الأسبوع الماضي وأسقطت ثلاث طائرات مسيّرة، في أول إطلاق نار من عضو في منذ اندلاع الحرب الروسية في شباط 2022، بينما نفت تلك الادعاءات متهمة وارسو بـ"تصعيد التوتر".الخطوة الرومانية تتزامن مع إعلان إطلاق عملية "الحارس الشرقي" لتعزيز الدفاع عن جناحه الشرقي، بمشاركة قوات ومعدات من الدنمارك وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.وفي بولندا، دفعت السلطات بطائرات بولندية وأخرى حليفة لحماية المجال الجوي مع أوكرانيا، بينما حثّت رومانيا سكان مقاطعة تولسيا الجنوبية الشرقية على الاحتماء في أعقاب الحادث الأخير.