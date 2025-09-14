مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.. قطر تسير على حبل دبلوماسي مشدود

Advertisement

وبحسب الصحيفة، "الجواب، كما هو الحال في معظم السياسات في المنطقة، معقد ومتعدد الجوانب، ويخضع لنقاش حاد. ولكن كما هو الحال مع أي قضية سياسية، فبمجرد أن تتعمق في البحث بما يكفي، فإن الأمر في نهاية المطاف يتلخص في البقاء. كانت إمارة قطر، شبه الجزيرة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة وتقع في الخليج، على وشك الولادة ميتة كأمة عندما أعلن البريطانيون انتهاء حمايتهم على طول الخليج في عام 1971. وكانت الخطة الأصلية تتضمن انضمام قطر والبحرين إلى الإمارات السبع التي تشكل الآن دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة واحدة، ".وتابعت الصحيفة، "دعمت السنوات التي تلت ذلك قرار قطر بالمضي قدماً بمفردها. فقد شهدت الإمارة تحولاً بفضل وفرة الموارد الهيدروكربونية، من دولة نائية إقليمياً إلى واحدة من أغنى دول العالم. لقد تفوقت قطر حتى على جيرانها الأثرياء من النفط من حيث نظام الرعاية الاجتماعية الفاخر الذي تقدمه لمواطنيها من المهد إلى اللحد. أما الأجانب، الذين يشكلون حوالي 88% من السكان، فهم أقل حظًا إلى حد ما. وقد حدث هذا في ظل نظام ملكي وراثي، حيث تُحظر الأحزاب السياسية، ويتمتع الحاكم أو الأمير بسلطة مطلقة. لكن قطر لم تكتفِ بالجلوس على الهامش فقد اكتسبت شغفًا بالسياسة والثورة، على الأقل في الخارج".وأضافت الصحيفة، "من تمويل شبكة الجزيرة الإخبارية التي أثارت غضب حكومات أخرى في الشرق الأوسط، وخاصة خلال الربيع العربي، ودعم جهود الإخوان المسلمين للوصول إلى السلطة في مصر، وتمويل المتمردين الذين أطاحوا بنظام الأسد في سوريا مع الحفاظ طوال الوقت على علاقات ودية مع الجمهورية الشيعية في إيران، كانت قطر على استعداد للدفع بكل الساخنة تقريبا في المنطقة. أثار هذا النهج ردود فعل سلبية كبيرة.وبحسب الصحيفة، "التواصل القطري لا يقتصر على الإسلاميين والإيرانيين فحسب، فالإمارة أيضًا حليف رئيسي غير عضو في حلف الناتو للحكومة الأميركية، حيث تستضيف القيادة المركزية الأميركية في قاعدة العديد الجوية. كما أقامت جامعة جورج تاون متجراً لها، وشاهد مشجعو كرة القدم من مختلف أنحاء العالم الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وهو يلف ليونيل ميسي في ثوب تقليدي، بينما كان يرفع كأس العالم في عام 2022. وكانت قطر أيضًا واحدة من أوائل الدول العربية الخليجية التي تعاملت مع ودعت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق شمعون بيريز إلى الدوحة منذ ما يقرب من 20 عامًا، قبل وقت طويل من اتفاقيات إبراهيم التي تم الترويج لها كثيرًا".وتابعت الصحيفة، "لكن هذا العام، تسير قطر على حبل دبلوماسي مشدود: فقد أطلقت إيران صواريخ على أهداف عسكرية أميركية خارج العاصمة بعد مهاجمة البرنامج النووي لطهران في حزيران، في حين أدت الغارات الجوية إلى مقتل ستة أشخاص في إحدى ضواحي الدوحة، في الوقت الذي سعت فيه حكومة بنيامين نتنياهو إلى على كبار المسؤولين في حماس الذين حصلوا على اللجوء في البلاد. لكن ما الذي تسعى قطر لتحقيقه من كل هذا الانخراط السياسي؟ أليس من الأسهل على العائلة الحاكمة أن تتجنب الأضواء؟ لسوء الحظ، في الشرق الأوسط، قد تأتي المشاكل إليك من حيث لا تدري. وكما اكتشفت عائلة الصباح الحاكمة في الكويت، فإن أفضل طريقة لضمان بقائك كأمة هي بناء مجموعة قوية وواسعة من الأصدقاء".وأضافت الصحيفة، "بعد أن بنت قطر هذه الشبكة المعقدة من التشابكات الخارجية الممتدة من مدينة غزة إلى أنقرة، ومن طهران إلى واشنطن العاصمة، فإن ثروتها تسمح لها بتمويل طموحاتها في مجال القوة الناعمة دون عوائق، وإقامة علاقات يمكن الاستعانة بها يوما ما لضمان البقاء في غياب القوة العسكرية. وفي ذروة التوترات مع جيرانها العرب في عام 2017، يقال إن أحد الاتصالات الوثيقة لعائلة آل ثاني، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل ووزير الخارجية آنذاك ريكس تيلرسون، هو الذي مارس الضغوط اللازمة في الرياض وواشنطن لدرء الغزو السعودي. تُجسّد مواقف كهذه بوضوح ما تسعى قطر إلى تحقيقه من خلال نهجها التوسعي في الشؤون الدولية:الاحتماء من العواصف التي تعصف بالمنطقة بين الحين والآخر. لذلك، لا ينبغي أن نتوقع من الدولة تغيير مسارها والانسحاب من الساحة العالمية في وقت قريب، رغم المخاطر التي تترتب على وضعها تحت الأضواء".