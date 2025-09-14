29
عربي-دولي
اجتماع تحضيري للقمة العربية الإسلامية في الدوحة
Lebanon 24
14-09-2025
|
02:49
A-
A+
تستعد دولة قطر لاستضافة القمة العربية الإسلامية الطارئة غدًا الاثنين في الدوحة، حيث يعقد وزراء خارجية
الدول العربية
والإسلامية اجتماعًا تحضيريًا اليوم الأحد على خلفية الهجوم
الإسرائيلي
الأخير على العاصمة القطرية.
وقال المتحدث باسم
وزارة الخارجية
القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، إن انعقاد القمة يعكس "التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس"، ويؤكد رفض هذه الدول القاطع "لإرهاب الدولة الذي تمارسه
إسرائيل
".
وأوضح الأنصاري لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن القمة الطارئة ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر، أعدّه الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية.
وأكدت كل من
إيران
والعراق وتركيا حضور قادة الدول الثلاث القمة، حيث سيشارك الرئيس
الإيراني
مسعود بزشكيان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بينما أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور الدوحة الاثنين للمشاركة في القمة.
وكانت الغارات
الإسرائيلية
على العاصمة القطرية الثلاثاء قد أسفرت عن مقتل خمسة من عناصر حركة حماس وأحد أفراد
قوات الأمن
القطرية، ما أثار إدانة دولية واسعة، خصوصًا من دول الخليج الحليفة للولايات المتحدة الداعم
الرئيسي
لإسرائيل.
