Advertisement

عربي-دولي

اجتماع تحضيري للقمة العربية الإسلامية في الدوحة

Lebanon 24
14-09-2025 | 02:49
A-
A+
Doc-P-1416647-638934402218595240.png
Doc-P-1416647-638934402218595240.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستعد دولة قطر لاستضافة القمة العربية الإسلامية الطارئة غدًا الاثنين في الدوحة، حيث يعقد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية اجتماعًا تحضيريًا اليوم الأحد على خلفية الهجوم الإسرائيلي الأخير على العاصمة القطرية.
Advertisement

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، إن انعقاد القمة يعكس "التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس"، ويؤكد رفض هذه الدول القاطع "لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل".

وأوضح الأنصاري لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن القمة الطارئة ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر، أعدّه الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية.

وأكدت كل من إيران والعراق وتركيا حضور قادة الدول الثلاث القمة، حيث سيشارك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بينما أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور الدوحة الاثنين للمشاركة في القمة.

وكانت الغارات الإسرائيلية على العاصمة القطرية الثلاثاء قد أسفرت عن مقتل خمسة من عناصر حركة حماس وأحد أفراد قوات الأمن القطرية، ما أثار إدانة دولية واسعة، خصوصًا من دول الخليج الحليفة للولايات المتحدة الداعم الرئيسي لإسرائيل.

مواضيع ذات صلة
الخارجية القطرية: اجتماع تحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية سيعقد غدا الأحد
lebanon 24
14/09/2025 11:58:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي يبحث هاتفيا مع نظيريه القطري والأردني تحضيرات القمة العربية الإسلامية المقررة يوم الاثنين في الدوحة
lebanon 24
14/09/2025 11:58:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: القمة الإسلامية ستعقد يوم الإثنين في الدوحة
lebanon 24
14/09/2025 11:58:21 Lebanon 24 Lebanon 24
3 سيناريوهات مُتوقّعة للقمة العربية الاسلامية في قطر
lebanon 24
14/09/2025 11:58:21 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

وزراء الخارجية

وكالة الأنباء

الدول العربية

الإسرائيلية

قوات الأمن

الإسرائيلي

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-09-14
04:54 | 2025-09-14
03:15 | 2025-09-14
01:52 | 2025-09-14
00:33 | 2025-09-14
00:03 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24