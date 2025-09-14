اجتماع تحضيري للقمة العربية الإسلامية في الدوحة

Advertisement

تستعد دولة قطر لاستضافة القمة العربية الإسلامية الطارئة غدًا الاثنين في الدوحة، حيث يعقد وزراء خارجية والإسلامية اجتماعًا تحضيريًا اليوم الأحد على خلفية الهجوم الأخير على العاصمة القطرية.وقال المتحدث باسم القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، إن انعقاد القمة يعكس "التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس"، ويؤكد رفض هذه الدول القاطع "لإرهاب الدولة الذي تمارسه ".وأوضح الأنصاري لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن القمة الطارئة ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر، أعدّه الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية.وأكدت كل من والعراق وتركيا حضور قادة الدول الثلاث القمة، حيث سيشارك الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بينما أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور الدوحة الاثنين للمشاركة في القمة.وكانت الغارات على العاصمة القطرية الثلاثاء قد أسفرت عن مقتل خمسة من عناصر حركة حماس وأحد أفراد القطرية، ما أثار إدانة دولية واسعة، خصوصًا من دول الخليج الحليفة للولايات المتحدة الداعم لإسرائيل.