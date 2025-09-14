Advertisement

عربي-دولي

روبيرو في إسرائيل

Lebanon 24
14-09-2025 | 04:02
وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إسرائيل، في زيارة قالت تقارير عنها إنها لإظهار التضامن الأميركي مع تل أبيب.
وقبيل مغادرته أكد الوزير الأميركي أن الاختلاف بشأن الهجوم على قطر لن يغير الدعم الأميركي لتل أبيب.

وكان روبيو، الذي من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، جدد قبيل توجهه الى الدولة العبرية، دعم بلاده لإسرائيل على رغم الضربات التي لقيت انتقادا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إضافة الى أطراف إقليميين ودوليين، بحسب فرانس برس.
