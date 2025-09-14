29
عربي-دولي
إسرائيل قتلته.. استشهاد لاعب كرة قدم مع 14 من أفراد أسرته
Lebanon 24
14-09-2025
|
04:54
A-
A+
أعلن الاتحاد الفلسطيني
لكرة القدم
، السبت، استشهاد اللاعب الطفل محمد رامز السلطان، لاعب نادي الهلال الرياضي، مع 14 من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة يوم الجمعة.
وقال الاتحاد، في بيان على حسابه الرسمي على "
فيسبوك
"، إن اللاعب الطفل "محمد رامز السلطان لحق بزميله في نادي الهلال مالك أبو العمرين، الذي استشهد بنيران الجيش
الإسرائيلي
أثناء انتظاره الحصول على المساعدات الإنسانية في شمال القطاع".
وأضاف البيان أن "الرياضة
الفلسطينية
تدفع ثمن العدوان المستمر على
قطاع غزة
، حيث لم يسلم حتى الأطفال والرياضيون".
