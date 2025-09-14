إسرائيل قتلته.. استشهاد لاعب كرة قدم مع 14 من أفراد أسرته

Advertisement

أعلن الاتحاد الفلسطيني ، السبت، استشهاد اللاعب الطفل محمد رامز السلطان، لاعب نادي الهلال الرياضي، مع 14 من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة يوم الجمعة.وقال الاتحاد، في بيان على حسابه الرسمي على " "، إن اللاعب الطفل "محمد رامز السلطان لحق بزميله في نادي الهلال مالك أبو العمرين، الذي استشهد بنيران الجيش أثناء انتظاره الحصول على المساعدات الإنسانية في شمال القطاع".وأضاف البيان أن "الرياضة تدفع ثمن العدوان المستمر على ، حيث لم يسلم حتى الأطفال والرياضيون".