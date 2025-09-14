Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو... هكذا وقع "شارون" في قبضة الشرطة!

Lebanon 24
14-09-2025 | 05:07
على الرغم من أنّ شقيقتيه حاولتا تهريبه، ألقت السلطات المصرية القبض على عبده شارون، وهو أشهر تاجر مخدرات، في منطقة حدائق القبة في القاهرة.
وأشارت السلطات المصريّة إلى أنّها عثرت بحوزة "شارون" على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وألقت القبض على شقيقتيه. (العربية)
 
 
 

