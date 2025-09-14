Advertisement

عربي-دولي

زلزال هز شمال كولومبيا.. وهذه قوته

Lebanon 24
14-09-2025 | 05:06
ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بلغت قوته 5.7 على مقياس ريختر هز شمال كولومبيا اليوم الأحد.
وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.
 
 
