المحكمة العليا تحسم جدل الرسوم الجمركية وصلاحيات ترامب

- فقد يمنح ذلك الرئيس سلطات مالية شبه مطلقة تسمح له بفرض ضرائب ورسوم جديدة دون الرجوع إلى الكونغرس.

- ترامب نفسه لم يُخفِ طموحه بأن تحل الرسوم الجمركية محل ضريبة الدخل، لتصبح المصدر الأساسي لإيرادات الحكومة كما كان قبل 1913.

- توسيع نطاق الرسوم الجمركية.

- استخدامها كأداة سياسية واقتصادية ضد الحلفاء والخصوم.

- فرض أجندته المالية دون الحاجة إلى موافقات تشريعية متكررة.

تشهد جدلًا دستوريًا متجددًا، بعدما قررت المحكمة النظر في نزاع يتعلق بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي ، وسط تساؤلات عميقة حول حدود السلطة التنفيذية مقابل سلطة .القضية تتجاوز مسألة الرسوم فحسب، إذ تطرح سؤالًا جوهريًا: إلى أي مدى يمكن للرئيس استخدام "الطوارئ الاقتصادية" لتوسيع نفوذه المالي؟كان قد فرض رسومًا جمركية واسعة النطاق مستخدمًا قوانين قديمة تعود إلى عقود، معتبرًا أنها ضرورية لحماية . لكن محاكم أدنى اعتبرت ذلك تجاوزًا.في المقابل، يحذر خبراء من أن هذا القرار قد يقلب ميزان القوى التاريخي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.بحسب الخبير ميشال : "إذا أيدت المحكمة موقف ترامب، فهذا لن يمنحه صلاحيات جديدة، بل سيُرسّخ التفسير الواسع للتفويض الذي منحه الكونغرس سابقًا للرؤساء".لكن النتيجة ستكون أن ترامب سيتمكن من:القرار المنتظر لا يحمل فقط تداعيات اقتصادية، بل قد يرسم مستقبل النظام الدستوري الأميركي لسنوات طويلة مقبلة.