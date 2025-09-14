Advertisement

عربي-دولي

بالصور... إكتشاف أثري كبير في مصر يعود لآلاف السنين

Lebanon 24
14-09-2025 | 08:18
A-
A+
Doc-P-1416742-638934602049436875.jpg
Doc-P-1416742-638934602049436875.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت البعثة الأثرية المصرية العاملة في جنوب سيناء عن اكتشاف ورشة لصهر النحاس وعدد من المباني الإدارية ونقاط المراقبة.
Advertisement
 
وقال وزير السياحة والاثار المصري شريف فتحي لصحيفة "الشروق"، إنّ "الإكتشاف الجديد يعكس الدور الاستراتيجي لسيناء كمصدر رئيسي للنحاس والفيروز لمصر القديمة، ويُؤكّد عمق التواجد المصري في المنطقة منذ آلاف السنين". (سبوتنيك)

 
Image
 
Image
 
Image
 
مواضيع ذات صلة
عون: جمعنا الفينيقيون منذ آلافِ السنين ويجب أنْ يجمعَنا نظامُ المصلحة العربية المشتركة لسنين آتية
lebanon 24
14/09/2025 19:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
في جزيرة نائية... كائن يُعتقد أنه انقرض منذ آلاف السنين يعود إلى الحياة
lebanon 24
14/09/2025 19:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بصمة عمرها 4 آلاف عام على قطعة أثرية فرعونية: "لمسة خالدة من صانعها القديم"
lebanon 24
14/09/2025 19:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر تسترد 13 قطعة أثرية من بريطانيا وألمانيا
lebanon 24
14/09/2025 19:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

وزير السياحة

شريف فتحي

سبوتنيك

المصرية

الفيروز

فيروز

سيناء

مصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:10 | 2025-09-14
12:01 | 2025-09-14
12:00 | 2025-09-14
11:00 | 2025-09-14
10:36 | 2025-09-14
10:33 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24