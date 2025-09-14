بالصور... إكتشاف أثري كبير في مصر يعود لآلاف السنين

28
أعلنت البعثة الأثرية
المصرية
العاملة في جنوب
سيناء
عن اكتشاف ورشة لصهر النحاس وعدد من المباني الإدارية ونقاط المراقبة.
وقال
وزير السياحة
والاثار المصري
شريف فتحي
لصحيفة "الشروق"، إنّ "الإكتشاف الجديد يعكس الدور الاستراتيجي لسيناء كمصدر رئيسي للنحاس والفيروز لمصر القديمة، ويُؤكّد عمق التواجد المصري في المنطقة منذ آلاف السنين". (سبوتنيك)
