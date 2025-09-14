28
عربي-دولي
نتنياهو: زيارة روبيو تظهر "قوة التحالف الإسرائيلي الأميركي"
Lebanon 24
14-09-2025
|
09:27
photos
قال
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
إن زيارة
وزير الخارجية
الأميركي
ماركو روبيو
ظهر "قوة" الروابط بين البلدين.
واعتبر
نتنياهو
أن "التحالف بين
إسرائيل
والولايات المتحدة الآن أقوى من أي وقت مضى".
وأضاف أن زيارة وزير الخارجية الأميركي تظهر مدى "قوة التحالف الإسرائيلي-الأميركي".
وتابع للصحافيين بعد زيارة الحائط
الغربي
أو حائط البراق في
القدس الشرقية
المحتلة برفقة روبيو والمبعوث الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي "إنه تحالف قوي وصلب مثل حجارة حائط المبكى التي لمسناها للتو". (سكاي نيوز عربية)
