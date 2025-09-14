Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو: زيارة روبيو تظهر "قوة التحالف الإسرائيلي الأميركي"

Lebanon 24
14-09-2025 | 09:27
A-
A+
Doc-P-1416772-638934641743135298.png
Doc-P-1416772-638934641743135298.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ظهر "قوة" الروابط بين البلدين.
Advertisement
 
واعتبر نتنياهو أن "التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة الآن أقوى من أي وقت مضى".

وأضاف أن زيارة وزير الخارجية الأميركي تظهر مدى "قوة التحالف الإسرائيلي-الأميركي".

وتابع للصحافيين بعد زيارة الحائط الغربي أو حائط البراق في القدس الشرقية المحتلة برفقة روبيو والمبعوث الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي "إنه تحالف قوي وصلب مثل حجارة حائط المبكى التي لمسناها للتو".  (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: زيارة وزير الخارجية الأميركي شهادة على قوة ومتانة التحالف الأميركي الإسرائيلي
lebanon 24
14/09/2025 19:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: "الاختلاف" بشأن الهجوم على قطر لن يغير الدعم الأميركي لإسرائيل
lebanon 24
14/09/2025 19:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"جيروزاليم بوست" عن مصدرين: وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيزور إسرائيل خلال أسبوعين
lebanon 24
14/09/2025 19:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نتائج زيارة براك رهن تقديم الجيش خطته واشارة أميركية لافتة عن "معاهدة دفاعية"
lebanon 24
14/09/2025 19:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

بنيامين نتنياهو

وزير الخارجية

القدس الشرقية

ماركو روبيو

الإسرائيلي

سكاي نيوز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:52 | 2025-09-14
12:10 | 2025-09-14
12:01 | 2025-09-14
12:00 | 2025-09-14
11:00 | 2025-09-14
10:36 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24