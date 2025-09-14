نتنياهو: زيارة روبيو تظهر "قوة التحالف الإسرائيلي الأميركي"

قال إن زيارة الأميركي ظهر "قوة" الروابط بين البلدين.

Advertisement

واعتبر أن "التحالف بين والولايات المتحدة الآن أقوى من أي وقت مضى".



وأضاف أن زيارة وزير الخارجية الأميركي تظهر مدى "قوة التحالف الإسرائيلي-الأميركي".



وتابع للصحافيين بعد زيارة الحائط أو حائط البراق في المحتلة برفقة روبيو والمبعوث الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي "إنه تحالف قوي وصلب مثل حجارة حائط المبكى التي لمسناها للتو". (سكاي نيوز عربية)