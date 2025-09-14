Advertisement

عربي-دولي

بالصور... كيف تغيّرت مدينة غزة في 30 يوماً؟

Lebanon 24
14-09-2025 | 10:36
ألحق الجيش الإسرائيلي دمارا كبيراً في غزة ومحيطها، بعد أسابيع من إعلانه عن خطط للسيطرة على المدينة. 
وبحسب الصور الفضائية التي التُقطت بواسطة شركة "planet labs"، فقد تعرّض أكثر من 1800 مبنى لأضرار جسيمة أو دُمرت بالكامل، معظمها في مناطق سكنية مأهولة. (الامارات 24)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
