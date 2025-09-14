كيف تقوم إسرائيل بتدمير الأبراج في غزة بواسطة صاروخٍ واحدٍ فقط؟

Advertisement

ذكر موقع " "، أنّ صحيفة " " الإسرائيليّة تحدّثت عن الطريقة التي يستخدمها الجيش لتدمير أبراج مدينة غزة بصاروخ واحد فقط.وبحسب الصحيفة الإسرائيليّة، فإن "فريقا فنيّاً يتألف من مجموعة من الخبراء من مختلف التخصصات، بما في ذلك الهندسة المدنية، ولديهم خبرة في بمجال أبحاث أداء الأسلحة المختلفة، يقوم بفحص كل مبنى يعتزم الجيش الإسرائيليّ تدميره، من خلال الصور الجوية والصور الاستخباراتية الثلاثية الأبعاد".وأشارت أيضاً إلى أنّ "الفريق يدرس مدى الأضرار الجانبية التي يمكن أن تسببها كل قنبلة، ويُحدّد هوامش الأمان".ووفق الصحيفة فإن "هدف الفريق هو التخطيط للهجوم بأقل قدر من الذخائر التي تُطلق على الهدف، وستكون الضربة هي انهيار المبنى بحيث يسقط على مساحة صغيرة مع أقل قدر من الأضرار الجانبية".ونقلت عن مصدر عسكري قوله: "بفضل دراسة الأداء الأولية، نعرف كيف ندمر مبنى ضخمًا من 12 طابقًا أو أكثر بقذيفة واحدة أو اثنتين، ونهدمه بضربة واحدة. يتطلب هذا تعلمًا ومهارةً لضمان استخدام الذخائر بالحجم المناسب، وفي المكان المناسب، وفي الزاوية المناسبة. الهدف هو انهيار البرج انهيارًا كاملا". (ارم نيوز)