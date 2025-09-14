Advertisement

عربي-دولي

هل يشكّل الهجوم على قطر بداية لتغيير السياسات تجاه إسرائيل؟

Lebanon 24
14-09-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1416817-638934725311722919.webp
Doc-P-1416817-638934725311722919.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وسط أجواء سياسية ودبلوماسية مشحونة، تتجه الأنظار إلى الدوحة حيث تعقد غدًا قمة عربية – إسلامية استثنائية للبحث في الاعتداء الإسرائيلي الأخير على قطر، في خطوة تعدّ رسالة تضامن قوية مع الدوحة وتأكيدًا على وحدة الموقفين العربي والإسلامي.
Advertisement

الاعتداء، الذي يُعد الأول من نوعه على دولة خليجية، مثّل تحولًا نوعيًا في المشهد الإقليمي، ودفع الدول العربية والإسلامية إلى إعادة تقييم سياساتها وإظهار موقف موحد تجاه إسرائيل.

وفي إطار التحضيرات، أُرجئت الجلسة الافتتاحية ثلاث ساعات لتأمين وصول الوفود، وفق ما أفادت "سكاي نيوز عربية". ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية وممثلون دبلوماسيون، إلى جانب الرئيس الموريتاني، لإعداد مشروع البيان الختامي الذي سيؤكد إدانة الاعتداء الإسرائيلي والتضامن مع قطر.

ومن المقرر أن يلقي كلمات رسمية كل من: محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، حسين طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري شدد على أن القمة ليست بروتوكولية بل محطة لتثبيت موقف جماعي يتجاوز البيانات التقليدية، واصفًا الاعتداء بأنه "إرهاب دولة" تمارسه إسرائيل.

كما رأى أستاذ العلوم السياسية هاني البسوس في حديث لـ سكاي نيوز، أن القمة تحمل رسالة واضحة برفض أي انتهاك للسيادة العربية، مؤكّدًا أنها لن تتجه إلى إجراءات عسكرية مباشرة بل إلى خطوات دبلوماسية وقانونية وتنسيق أوثق في السياسات الدفاعية والاقتصادية.
أما الخبير العسكري مهند العزاوي فاعتبر أن الهجوم يمثل تهديدًا مباشرًا للسيادة الخليجية، وأن القمة ستسعى إلى إظهار وحدة الصف العربي والإسلامي وتوجيه رسائل سياسية قوية إلى إسرائيل والولايات المتحدة.
القمة تأتي أيضًا في سياق تحولات جيوسياسية دولية مع صعود النفوذ الصيني وتراجع الاحتكار الأميركي، ما يمنح الدول العربية فرصة لإعادة ترتيب تحالفاتها الاقتصادية والسياسية.

وبحسب المراقبين، فإن قمة الدوحة لن تخرج بقرارات عسكرية، لكنها ستؤسس لإطار سياسي ودبلوماسي جديد يعزز التضامن مع قطر، ويحمي السيادة الوطنية للدول العربية والإسلامية، ويرسم ملامح مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المقبلة. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء القطري: دولة قطر ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي
lebanon 24
15/09/2025 01:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير إسرائيلي: تزايد أعداد المسلمين في أوروبا سيغير السياسات تجاه إسرائيل
lebanon 24
15/09/2025 01:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو بشأن الهجوم الإسرائيلي الأخير على اليمن: وجهنا لهم ضربة قاسية وهذه مجرد البداية
lebanon 24
15/09/2025 01:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24
قطر: دعم الكهرباء في سوريا بداية لسلسلة من المبادرات
lebanon 24
15/09/2025 01:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

الولايات المتحدة

الدول العربية

وزير الخارجية

مجلس الوزراء

الأمين العام

الإسرائيلي

سكاي نيوز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:41 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:29 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:45 | 2025-09-14
16:41 | 2025-09-14
16:38 | 2025-09-14
16:29 | 2025-09-14
16:05 | 2025-09-14
15:38 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24