Advertisement

عربي-دولي

مستمرون بالوساطة.. رئيس الوزراء القطري: الاعتداء الإسرائيلي علينا "إرهاب دولة"

Lebanon 24
14-09-2025 | 12:01
A-
A+
Doc-P-1416820-638934737267344910.webp
Doc-P-1416820-638934737267344910.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصف رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الأحد، الاعتداء الإسرائيلي على العاصمة الدوحة بأنه "إرهاب دولة"، مؤكدا أن قطر ستواجه أي تهديد تتعرض له "بكل الوسائل القانونية الممكنة".
Advertisement


وشدد في كلمة خلال الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، على أن هذه الممارسات لن تمنع قطر عن مواصلة جهودها في الوساطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء القطري إن "الهجوم الإسرائيلي لن يؤدي إلى أي شيء سوى إجهاض جهود التهدئة، ويؤشر بوضوح إلى أن إسرائيل لا تعترف بأي خطوط حمراء".

واعتبر أن الهجوم الأخير "يعكس نوايا إسرائيل في رفض أي مسار تفاوضي، ويجب على المجتمع الدولي معاقبة إسرائيل على جرائمها".
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء القطري: ما وقع اليوم إرهاب دولة ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي
lebanon 24
15/09/2025 01:31:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء قطر: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة "إرهاب دولة" والرد آتٍ
lebanon 24
15/09/2025 01:31:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء القطري: دولة قطر ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي
lebanon 24
15/09/2025 01:31:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء المصري لنظيره الفلسطيني: مستمرون بدور الوساطة وصولا إلى إنهاء الحرب في غزة
lebanon 24
15/09/2025 01:31:24 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

عبد الرحمن

الشيخ محمد

يوم الأحد

قطاع غزة

الإسلام

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:41 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:29 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:45 | 2025-09-14
16:41 | 2025-09-14
16:38 | 2025-09-14
16:29 | 2025-09-14
16:05 | 2025-09-14
16:00 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24