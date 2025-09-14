مستمرون بالوساطة.. رئيس الوزراء القطري: الاعتداء الإسرائيلي علينا "إرهاب دولة"

Advertisement

وصف رئيس الوزراء ، بن آل ثاني، ، الاعتداء على العاصمة بأنه "إرهاب دولة"، مؤكدا أن قطر ستواجه أي تهديد تتعرض له "بكل الوسائل القانونية الممكنة".وشدد في كلمة خلال الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، على أن هذه الممارسات لن تمنع قطر عن مواصلة جهودها في الوساطة لإنهاء الحرب في .وقال رئيس الوزراء القطري إن "الهجوم الإسرائيلي لن يؤدي إلى أي شيء سوى إجهاض جهود التهدئة، ويؤشر بوضوح إلى أن لا تعترف بأي خطوط حمراء".واعتبر أن الهجوم الأخير "يعكس نوايا إسرائيل في رفض أي مسار تفاوضي، ويجب على معاقبة إسرائيل على جرائمها".