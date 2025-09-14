28
عربي-دولي
استدعت السفير الاسرائيلي.. رومانيا: اختراق المسيرات الروسية تحد جديد
Lebanon 24
14-09-2025
|
13:03
A-
A+
استدعت الخارجية الرومانية السفير الروسي لديها على خلفية قضية المسيّرات
وكانت رومانيا قد دانت سابقاً اختراق مسيرة روسية لمجالها الجوي خلال تنفيذها هجوما على
أوكرانيا
المجاورة في اليوم السابق، معتبرة أن تصرفات
موسكو
تُمثل "تحديا جديدا" لأمن
البحر الأسود
.
وأعلنت
وزارة الدفاع
الرومانية أن
الدولة العضو
في
حلف شمال الأطلسي
(الناتو) "تُدين بشدة الأعمال غير المسؤولة لروسيا الاتحادية، وترى أنها تُمثل تحديا جديدا للأمن والاستقرار الإقليميين في منطقة البحر الأسود"، مضيفة أن "مثل هذه الحوادث تُظهر عدم احترام
روسيا
الاتحادية للقانون الدولي".
وقالت وزارة الدفاع الرومانية، أمس السبت، إن مسيّرة اخترقت المجال الجوي للبلاد أثناء هجوم روسي على منشآت في أوكرانيا المجاورة.
وأتت هذه الحادثة بعدما استنكرت بولندا اختراق مسيّرات روسية مجالها الجوي هذا الأسبوع، ودعت موسكو إلى تجنب المزيد من "الاستفزازات".
