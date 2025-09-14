استدعت السفير الاسرائيلي.. رومانيا: اختراق المسيرات الروسية تحد جديد

وكانت رومانيا قد دانت سابقاً اختراق مسيرة روسية لمجالها الجوي خلال تنفيذها هجوما على المجاورة في اليوم السابق، معتبرة أن تصرفات تُمثل "تحديا جديدا" لأمن .

استدعت الخارجية الرومانية السفير الروسي لديها على خلفية قضية المسيّراتوأعلنت الرومانية أن في (الناتو) "تُدين بشدة الأعمال غير المسؤولة لروسيا الاتحادية، وترى أنها تُمثل تحديا جديدا للأمن والاستقرار الإقليميين في منطقة البحر الأسود"، مضيفة أن "مثل هذه الحوادث تُظهر عدم احترام الاتحادية للقانون الدولي".وقالت وزارة الدفاع الرومانية، أمس السبت، إن مسيّرة اخترقت المجال الجوي للبلاد أثناء هجوم روسي على منشآت في أوكرانيا المجاورة.وأتت هذه الحادثة بعدما استنكرت بولندا اختراق مسيّرات روسية مجالها الجوي هذا الأسبوع، ودعت موسكو إلى تجنب المزيد من "الاستفزازات".